Министр иностранных дел Туркменистана находится с визитом во Франции

4-5 сентября 2023 года официальная делегация Туркменистана во главе с Заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана, Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым находится с визитом во Франции, сообщает МИД Туркменистана.
4 сентября Мередов провел переговоры с Дипломатическим советником Президента Франции по Континентальной Европе, Турции и Балканам Бертраном Бухсвалтером.
В ходе переговоров представители Туркменистана и Франции обсудили широкий спектр вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества, в том числе на площадке международных организаций.
Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии отношений в парламентской, политической, дипломатической экономической, научной, образовательной и культурной сферах.
***
В рамках первого дня визита туркменская делегация также приняла участие в Деловой встрече французских компаний, входящих в состав Международной ассоциации Франции «МЕДЕФ-Интернациональ».
В ходе встречи туркменская делегация ознакомила представителей французского бизнеса с ключевыми направлениями экономического развития и инвестиционным потенциалом Туркменистана.
Участники форума обменялись мнениями по активизации и расширению туркмено-французского сотрудничества в области торговли, экономики, энергетики, сельского хозяйства и другим аспектам двустороннего взаимодействия.
При этом в качестве перспективных векторов партнерства были определены нефтегазовая и газохимическая отрасли, электроэнергетика, сфера транспорта и коммуникаций, медицинская промышленность и фармацевтика, финансово-банковский сектор, а также водохозяйственный комплекс.
***
4 сентября глава МИД Туркменистана встретился с представителями бизнес-сообщества Франции. На встрече присутствовали:
- Почётный президент Торговой палаты «Франция-Туркменистан», президент компании «CIFAL International Services» Жиль Реми
- Почётный президент компании «CARPI Tech» Альберто Мариа Скуэро
- Генеральный директор этой компании Франсуа Тронель,
- Президент Группы компаний «Буиг» Мартен Буиг
- Президент компаний «Винчи Конструксион Гран Проже» Патрик Кадри.
На встречах обсуждались актуальные вопросы сотрудничества с данными компаниями.
В рамках визита в Париж члены делегации Туркменистана провели ряд двусторонних переговоров с руководителями и представителями различных государственных структур, а также французских компаний.
Визит делегации Туркменистана во Францию продолжается. ///nCa, 5 сентября 2023 г. (источник фото – МИД Туркменистана)
#туркмено-французские_отношения, #Франция, #Туркменистан, #РашидМередов