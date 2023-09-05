Министр иностранных дел Туркменистана находится с визитом во Франции

4-5 сентября 2023 года официальная делегация Туркменистана во главе с Заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана, Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым находится с визитом во Франции, сообщает МИД Туркменистана.

4 сентября Мередов провел переговоры с Дипломатическим советником Президента Франции по Континентальной Европе, Турции и Балканам Бертраном Бухсвалтером.

В ходе переговоров представители Туркменистана и Франции обсудили широкий спектр вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества, в том числе на площадке международных организаций.

Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии отношений в парламентской, политической, дипломатической экономической, научной, образовательной и культурной сферах.

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В рамках первого дня визита туркменская делегация также приняла участие в Деловой встрече французских компаний, входящих в состав Международной ассоциации Франции «МЕДЕФ-Интернациональ».

В ходе встречи туркменская делегация ознакомила представителей французского бизнеса с ключевыми направлениями экономического развития и инвестиционным потенциалом Туркменистана.

Участники форума обменялись мнениями по активизации и расширению туркмено-французского сотрудничества в области торговли, экономики, энергетики, сельского хозяйства и другим аспектам двустороннего взаимодействия.

При этом в качестве перспективных векторов партнерства были определены нефтегазовая и газохимическая отрасли, электроэнергетика, сфера транспорта и коммуникаций, медицинская промышленность и фармацевтика, финансово-банковский сектор, а также водохозяйственный комплекс.

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4 сентября глава МИД Туркменистана встретился с представителями бизнес-сообщества Франции. На встрече присутствовали:

Почётный президент Торговой палаты «Франция-Туркменистан», президент компании «CIFAL International Services» Жиль Реми

Почётный президент компании «CARPI Tech» Альберто Мариа Скуэро

Генеральный директор этой компании Франсуа Тронель,

Президент Группы компаний «Буиг» Мартен Буиг

Президент компаний «Винчи Конструксион Гран Проже» Патрик Кадри.

На встречах обсуждались актуальные вопросы сотрудничества с данными компаниями.

В рамках визита в Париж члены делегации Туркменистана провели ряд двусторонних переговоров с руководителями и представителями различных государственных структур, а также французских компаний.

Визит делегации Туркменистана во Францию продолжается. ///nCa, 5 сентября 2023 г. (источник фото – МИД Туркменистана)

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