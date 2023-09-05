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Министр иностранных дел Туркменистана находится с визитом во Франции

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4-5 сентября 2023 года официальная делегация Туркменистана во главе с Заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана, Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым находится с визитом во Франции, сообщает МИД Туркменистана.

4 сентября Мередов провел переговоры с Дипломатическим советником Президента Франции по Континентальной Европе, Турции и Балканам Бертраном Бухсвалтером.

В ходе переговоров представители Туркменистана и Франции обсудили широкий спектр вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества, в том числе на площадке международных организаций.

Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии отношений в парламентской, политической, дипломатической экономической, научной, образовательной и культурной сферах.

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В рамках первого дня визита туркменская делегация также приняла участие в Деловой встрече французских компаний, входящих в состав Международной ассоциации Франции «МЕДЕФ-Интернациональ».

В ходе встречи туркменская делегация ознакомила представителей французского бизнеса с ключевыми направлениями экономического развития и инвестиционным потенциалом Туркменистана.

Участники форума обменялись мнениями по активизации и расширению туркмено-французского сотрудничества в области торговли, экономики, энергетики, сельского хозяйства и другим аспектам двустороннего взаимодействия.

При этом в качестве перспективных векторов партнерства были определены нефтегазовая и газохимическая отрасли, электроэнергетика, сфера транспорта и коммуникаций, медицинская промышленность и фармацевтика, финансово-банковский сектор, а также водохозяйственный комплекс.

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4 сентября глава МИД Туркменистана встретился с представителями бизнес-сообщества Франции. На встрече присутствовали:

  • Почётный президент Торговой палаты «Франция-Туркменистан», президент компании «CIFAL International Services» Жиль Реми
  • Почётный президент компании «CARPI Tech» Альберто Мариа Скуэро
  • Генеральный директор этой компании Франсуа Тронель,
  • Президент Группы компаний «Буиг» Мартен Буиг
  • Президент компаний «Винчи Конструксион Гран Проже» Патрик Кадри.

На встречах обсуждались актуальные вопросы сотрудничества с данными компаниями.

В рамках визита в Париж члены делегации Туркменистана провели ряд двусторонних переговоров с руководителями и представителями различных государственных структур, а также французских компаний.

Визит делегации Туркменистана во Францию продолжается. ///nCa, 5 сентября 2023 г. (источник фото – МИД Туркменистана)

 

 

 

#туркмено-французские_отношения, #Франция, #Туркменистан, #РашидМередов

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