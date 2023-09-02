В Туркменистане открылась Международная академия коневодства – первая в регионе Центральной Азии

1 сентября, в День знаний и студенческой молодежи, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов возглавил церемонию открытия Международной академии коневодства имени Аба Аннаева в городе Аркадаг.

Вуз был создан по инициативе Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова. Это первая конная академия в Центральной Азии.

Комплекс вуза включает главный 9-этажный и два примыкающих к нему 4-этажных корпуса, ряд других профильных зданий и сооружений.

Архитектурная стилистика нового вуза достаточно оригинальная. В дизайне здания использованы элементы национального декора, а вход в главный корпус выполнен в виде символической подковы.

В структуру Академии входят факультеты: коневодства; конной ветеринарии; конного спорта, туризма и национальных конных игр; экономики сельского хозяйства, а также 8 профильных кафедр. В вузе, оснащённом современным компьютерным, мультимедийным и другим необходимым оборудованием, специальными средствами обучения, имеются учебные аудитории для лекционных и практических занятий, проведения семинаров, выполнения научно-исследовательских работ, большой и малый конференц-залы – на 600 и 200 мест соответственно.

На территории Академии также располагается крытый манеж (цирк) на 315 зрительских мест, конюшня, 20 коней, открытая площадка для тренировок и выгула скакунов, две столовые, рассчитанные на 150 и 70 мест, общежитие, состоящее из двух корпусов на 250 мест каждый.

В спортивном комплексе Академии предусмотрены площадки для баскетбола, волейбола, мини-футбола, тренажёрный зал и плавательный бассейн.

В распоряжении студентов и преподавателей – лаборатории молекулярной генетики, микробиологии, иммунологии, анатомии, физиологии, гистологии и др.

Имеется также тренажёр-симулятор от британской компании «Racewood», действующего на основе специальной компьютерной программы и предназначенного для тренировок по одной из олимпийских дисциплин – «Высшая школа верховой езды».

Посредством сенсоров, закреплённых на голове, шее, спине и боках «коня»-тренажёра всадник обучается правильно сидеть в седле и управлять скакуном, отдавать ему команды, таким образом закрепляя на практике полученные знания и совершенствуя навыки верховой езды.

Посетив одну из лабораторий вуза – молекулярной генетики – Президент Сердар Бердымухамедов поинтересовался её оснащением.

Для проведения высокоточного генетического тестирования ахалтекинских скакунов в лаборатории имеется современное специализированное оборудование. Так, например, высокотехнологичный прибор Qubit-4 позволяет точно измерять количество ДНК.

Международная академия коневодства имени Аба Аннаева удостоена Международных сертификатов, в числе которых:

Почётный сертификат Евразийской ассоциации конного спорта (EEA) за создание в Туркменистане Международной академии коневодства имени Аба Аннаева, которая является первой международной академией в регионе. Сертификат вручила ректору Президент EEA Марина Сечина.

Сертификат Азиатской федерации конного спорта (AEF) как первая международная академия коневодства и конного спорта в регионе, обладающий лучшими возможностями и преимуществами в подготовке высококвалифицированных специалистов. Ректору вуза в сертификат вручил Генеральный секретарь Федерации коневодства Катара Шейх Ахмад бин Нух Аль-Тани.

В этот же день при Академии открылся Клуб ЮНЕСКО «Ахалтекинские кони – послы мира». Это послужит продвижению инициативы Туркменистана по внесению в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО национальной номинации «Ахалтекинское коневодство и традиции украшения коней».

Академия преподнесла в подарок Президенту Туркменистана ковер с изображением ахалтекинского скакуна.

///nCa, 2 сентября 2023 г. (источник фото – TDH, скриншоты с туркменского телевидения)

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