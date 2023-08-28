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Туркменские специалисты приняли участие в совещании ЮНФПА по охране материнского здоровья в Казахстане

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В Алматы, Казахстан, состоялось техническое совещание по обмену передовым опытом в области охраны материнского здоровья между специалистами стран Центральной Азии. Мероприятие было организовано Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА).

Целью совещания было содействие сотрудничеству Юг-Юг и трехстороннему сотрудничеству посредством обмена передовым опытом в совершенствовании услуг в области охраны материнского здоровья в Центральной Азии, сообщает представительство ЮНФПА в Туркменистане.

В ходе совещания участники обсуждали опыт каждой Центральноазиатской страны в области улучшения охраны материнского здоровья и снижения материнской смертности, чтобы определить области, в которых дальнейшая техническая поддержка ЮНФПА и сотрудничество Юг-Юг будут иметь жизненно важное значение.

Обмен опытом и дискуссии были сфокусированы на следующих направлениях:

  • управление организацией материнских услуг (сочетание частного и государственного секторов, уровень управленческой автономии);
  • финансирование и закупка услуг по охране материнского здоровья;
  • обеспечение кадровыми и техническими ресурсами для услуг материнского здоровья, в том числе закупка, распределение и техническое обслуживание медицинского оборудования;  возможности и привилегии медицинских работников и их допуск к клинической практике;  процесс принятия решений для закупки технологий (включая оценку медицинских технологий в акушерской практике);
  • предоставление услуг по охране материнского здоровья (уровни перинатальной помощи, перечень услуг);
  • мониторинг и оценка услуг по охране материнского здоровья.

Повышение безопасности материнства  – фундаментальная задача мандата ЮНФПА и один из приоритетов развития. ЮНФПА работает по всему миру с правительствами, экспертами в области здравоохранения и гражданским обществом для обучения медицинских работников, повышения доступности основных лекарств и услуг по охране репродуктивного здоровья, укрепления систем здравоохранения и продвижения международных стандартов материнского здоровья.

В Туркменистане начиная с 2015 года, ЮНФПА оказывает поддержку министерству здравоохранения и медицинской промышленности – на национальном, региональном и районном. Такая система повышает эффективность и результативность услуг по охране материнского здоровья.

ЮНФПА Туркменистан привержен оказанию поддержки МЗМП в осуществлении этих мероприятий в рамках пятого цикла Страновой программы на период 2021-2025 гг. ///nCa, 28 августа 2023 г.

 

 

#ЮНФПА, #Туркменистан, #медицина, #здравоохранение, #материнское_здоровье, #материнство

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