Укрепление жизнестойкости молодежи в Туркменистане: ЮНИСЕФ и Национальное общество Красного Полумесяца Туркменистана объединяют усилия для расширения участия в обеспечении готовности к чрезвычайным ситуациям

В качестве важного шага на пути повышения жизнестойкости и готовности молодого поколения Туркменистана, Национальное общество Красного Полумесяца Туркменистана (НОКПТ) в партнерстве с ЮНИСЕФ организовало мероприятие, посвященное активному вовлечению молодежи в мероприятия по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и реагированию на них. Это мероприятие, которое состоялось 25 августа 2023 года в детском оздоровительном центре ”Яшлык” в Гекдере, знаменует собой существенный шаг не только в создании более безопасной среды, но и в обучении молодежи жизненно важным навыкам спасения жизни.

Крайне важно, чтобы молодое поколение активно участвовало в обеспечении готовности к чрезвычайным ситуациям и реагировании на них. В связи с этим НОКПТ в партнерстве с ЮНИСЕФ предприняло совместные усилия по подготовке специальной команды инструкторов, использующих модель “Равный-равному”. Эта команда, после завершения обучения, будет играть ключевую роль в быстром реагировании на чрезвычайные ситуации и проблемы безопасности по всему Туркменистану и восстановлении после них.

Мероприятие собрало более 80 волонтеров из различных волонтерских центров, а также увлеченную молодежь, которые коллективно участвовали в практических занятиях и иммерсивных симуляциях. Эти упражнения не только привили практические навыки, но и вселили в участников чувство уверенности и расширения прав и возможностей, укрепив их способность руководить своими сообществами и поддерживать их во время чрезвычайных ситуаций.

Г-жа София Ювшанова, исполняющая обязанности заместителя представителя ЮНИСЕФ в Туркменистане, подчеркнула важность воспитания поколения, которое проявляет инициативу и способно противостоять невзгодам. “Наше сотрудничество с НОКПТ демонстрирует нашу общую приверженность оснащению молодых людей инструментами и опытом, необходимыми для защиты их сообществ и игры жизненно важной роли в реагировании на стихийные бедствия и восстановлении”.

Это учебное мероприятие является свидетельством того влияния, которое партнерство и вовлечение молодежи могут оказать на построение жизнеспособного общества. Благодаря этим усилиям ЮНИСЕФ и НОКПТ стремятся создать более безопасный и подготовленный Туркменистан, движимый энергией и энтузиазмом его молодежи.

Мероприятие было организовано в рамках региональной программы “Укрепление местного и национального потенциала по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и реагированию на них в странах Центральной Азии с высоким риском землетрясений и подверженных стихийным бедствиям”, финансируемой Бюро гуманитарной помощи USAID (BHA). ///ЮНИСЕФ Туркменистан, 25 августа 2023 г.

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