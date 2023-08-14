Туркменистан добился значительного прогресса в обеспечении населения чистой водой в последние годы. В 2020 году доступ к чистой воде имели 95% населения страны. Между регионами страны также сокращён разрыв по доступу к чистой воде, сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан».

Обеспечение населения питьевой водой осуществляется в первую очередь через доступ к центральному водоснабжению. 99,9 % населения пользуются услугами водоснабжения, организованного с соблюдением требований безопасности.

Этот прогресс был достигнут благодаря ряду факторов, включая инвестиции в инфраструктуру водоснабжения, улучшение управления водными ресурсами и повышение осведомленности населения о важности чистой воды.

Также практически всё население страны охвачено базовыми услугами санитарии. По данным кластерного обследования MICS-6, доля населения, использующего услуги санитарии, включая устройства для мытья рук с мылом и водой, в 2019 году составила 98,7 %. В целях очищения сточных вод построены крупные и малые водоочистительные сооружения, развивается дренажно-коммуникационная система, возводятся новые очистные сооружения.

Эффективное водное законодательство, модернизация водохозяйственной инфраструктуры и комплексная политика по сохранению водных ресурсов являются сильной стороной Туркменистана в вопросах достижения Целей устойчивого развития. Согласно методике, предложенной UNEP-DHI, степень внедрения комплексного управления водными ресурсами в Туркменистане оценена в 64 балла.

Туркменистан вносит значительный вклад в решение глобальных проблем рационального использования воды и активно расширяет международное сотрудничество в этом направлении. Страна соблюдает свои обязательства в рамках ратифицированных конвенций ООН по охране окружающей среды, включая Конвенцию по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер, Рамсарскую конвенцию о водно-болотных угодьях, Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, а также Парижское соглашение по изменению климата.

Важным аспектом сотрудничества Туркменистана с другими странами в регионе является вопрос Аральского моря. В 2021 году в стране была принята Национальная программа Туркменистана по Аралу на 2021-2025 годы. Программа направлена на улучшение экологических условий на территории страны в регионе Арала и способствует реализации задач, содержащихся в резолюции ООН «Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Международным фондом спасения Арала». ///nCa, 14 августа 2023 г.

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