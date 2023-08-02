ПРООН поддерживает Правительство Туркменистана в подготовке к Диалогу с КЛРД

Ашхабад, 31 июля 2023 г.: Программа развития ООН (ПРООН) совместно с Правительством Туркменистана провела рабочую встречу по обсуждению подготовки правительственной делегации к Диалогу с Комитетом ООН по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД). Мероприятие прошло в Институте государства, права и демократии Туркменистана.

Во встрече принял участие международный эксперт ПРООН, Джордж Тугуши. На рабочей встрече участвовали члены правительственной делегации Туркменистана, которые примут участие в Диалоге с КЛРД по реализации Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Диалог Туркменистана с КЛРД запланирован на 21–22 августа 2023 г. в Женеве, Швейцария.

Данная Конвенция является инструментом защиты прав человека третьего поколения, которая обязывает ее участников ликвидировать расовую дискриминацию и способствовать взаимопониманию между всеми расами. Туркменистан ратифицировал Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации 23 сентября 1994 года и представил несколько отчетов по ее реализации. Последний национальный доклад (двенадцатый и тринадцатый) охватывает период с 2016 г. по 2019 г. и содержит информацию об основных законодательных, судебных, административных и практических мерах по соблюдению положений Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Важность предстоящего Диалога Туркменистана с КЛРД заключается в том, чтобы продемонстрировать соблюдение страной обязательств по Конвенции, а также представить результаты, достигнутые со времени предыдущего отчета.

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НПДПЧ на 2021–2025 годы, принятый Правительством в апреле 2021 года, направлен на укрепление национальной системы обеспечения и защиты прав и свобод человека в Туркменистане, выполнение международных обязательств страны в данной сфере, а также расширение сотрудничества с международными организациями.

ПРООН в Туркменистане оказывает поддержку в реализации НПДПЧ в рамках проекта «Оказание содействия в реализации Национального плана действий Туркменистана в области прав человека на 2021–2025 годы», реализуемого совместно с Институтом государства, права и демократии Туркменистана. Проект направлен на укрепление национальной системы защиты, поощрения и реализации прав человека в Туркменистане путем гармонизации законов и практики в соответствии с международными обязательствами страны в области прав человека.

Более подробная информация о Комитете ООН по правам человека доступна на веб-странице КПЧ по адресу: https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/ccpr.

/// UNDP Tlurkmenistan

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