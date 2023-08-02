Грузовые автомобили совершат тестовый рейс из Казахстана в Пакистан через Афганистан – CAPS в движении

Казахстан отправил 31 июля 2023 года пробную партию груза на грузовиках – караван направился в Пакистан через Афганистан.

Заявление было сделано вице-министром торговли и интеграции Кайратом Торебаевым на брифинге для прессы 31 июля, сообщают Казинформ и Astana Times.

В репортажах Сании Сакеновой для Astana Times и Темиргалиевой Арайлым для Казинформ упоминается, что Казахстан в настоящее время ведет переговоры с пакистанской компанией National Logistics Cell (NLC), которая будет обеспечивать в безопасном режиме торговлю между Пакистаном и Казахстаном.

«При этом груз из Казахстана в Пакистан и обратно проезжает 4 тысячи км. Это не такое большое расстояние в плане регионального развития», – рассказал Торебаев СМИ.

Одновременно Казахстан объявил, что рассматривает Афганистан в качестве важного покупателя своей пшеницы. Торебаев отметил, что Казахстан продолжит сотрудничество с Узбекистаном по поставкам муки и зерна в Афганистан. Он также упомянул соглашение о 30%-ной скидке на транзит товаров через территорию Туркменистана в направлении Афганистана.

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Перемещение грузов через Афганистан является жизненно важным элементом для обеспечения стабильности и процветания в пострадавшей от войны стране.

Как мы уже несколько раз упоминали, CAPS (Центральная Азия-Пакистан-Открытое Море) является естественной зоной экономического союза. Последние события, включая отправку тестового груза из Казахстана в Пакистан через Афганистан, говорят о том, что данная идея продвигается своим ходом. /// nCa, 1 августа 2023 г. [на основе материалов Astana Times и Kazinform]

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