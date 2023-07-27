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В Астане пройдет встреча США+ЦА по Афганистану

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Томас Уэст, специальный представитель США по Афганистану, и Рина Амири, специальный посланник по вопросам афганских женщин, девочек и прав человека, отправятся в Астану, Казахстан, и Доху, Катар, с 26 по 31 июля, сообщает Госдепартамент США.

В Астане они встретятся со своими коллегами из Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана на специальной сессии С5+1 по Афганистану.

Уэст и Амири также встретятся с представителями гражданского общества в Астане, чтобы обсудить пути расширения экономических прав и возможностей женщин в Афганистане и Казахстане.

В Дохе они проведут встречи с делегацией представителей движения “Талибан” и профессионалами-технократами из ключевых афганских министерств, чтобы обсудить важнейшие интересы в Афганистане. Переговоры будут сосредоточены на гуманитарной поддержке, экономической стабилизации, вопросах справедливого и достойного обращения со всеми афганцами, безопасности и борьбе с наркотиками. /// nCa, 27 июля 2023 года

 

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