В Астане пройдет встреча США+ЦА по Афганистану

Томас Уэст, специальный представитель США по Афганистану, и Рина Амири, специальный посланник по вопросам афганских женщин, девочек и прав человека, отправятся в Астану, Казахстан, и Доху, Катар, с 26 по 31 июля, сообщает Госдепартамент США.

В Астане они встретятся со своими коллегами из Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана на специальной сессии С5+1 по Афганистану.

Уэст и Амири также встретятся с представителями гражданского общества в Астане, чтобы обсудить пути расширения экономических прав и возможностей женщин в Афганистане и Казахстане.

В Дохе они проведут встречи с делегацией представителей движения “Талибан” и профессионалами-технократами из ключевых афганских министерств, чтобы обсудить важнейшие интересы в Афганистане. Переговоры будут сосредоточены на гуманитарной поддержке, экономической стабилизации, вопросах справедливого и достойного обращения со всеми афганцами, безопасности и борьбе с наркотиками. /// nCa, 27 июля 2023 года

#Центральная_Азия, #США, #Госдепартамент, #Афганистан, #Талибан, #Катар, #Казахстан, #Кыргызстан, #Таджикистан, #Туркменистан, #Узбекистан