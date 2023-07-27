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Центральная Азия должна сохранять бдительность в отношении стихийных пожаров

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В связи с необычно жарким летом и другими факторами, провоцирующими лесные пожары во многих странах, Центральной Азии необходимо сохранять бдительность в отношении стихийных пожаров.

В качестве стандартной практики пожарные службы по всему региону ведут карты районов и точек, подверженных риску возникновения спонтанных пожаров. Было бы желательно обновить эти карты.

Следует провести общую кампанию через печатные, электронные и социальные сети, чтобы рассказать общественности как избежать пожаров и какие меры следует предпринять для локализации пожара до прибытия пожарной команды. /// nCa, 27 июля 2023 г.

 

#Центральная_Азия, #пожарная_безопасность

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