Узбекистан активно пытается преодолеть внутриконтинентальную замкнутость, используя возможности транспортной связуемости через Кавказ

Эльвира Кадырова

На прошлой неделе Узбекистан обеспечил себе несколько договоренностей, нацеленных на то, что улучшить логистику своих товарных потоков в направлении Турции и Европы через Кавказский регион.

Развитие международных транспортных коридоров и создание благоприятных условий для увеличения транзитных перевозок стали одними из главных тем повестки дня заседания межправительственной комиссии между Узбекистаном и Азербайджаном.

Узбекская сторона выразила заинтересованность в активном использовании железной дороги «Баку – Тбилиси – Карс» в целях наращивания увеличения объемов грузоперевозок между Узбекистаном и Азербайджаном, включая транзит, заявляет Министерство транспорта Узбекистана.

Стороны отметили также важность участия обеих стран в работе международного мультимодального маршрута «Страны АТР – Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Турция – Европа».

По итогам заседания был подписан протокол, в котором стороны договорились о следующих ключевых направлениях сотрудничества в транспортном блоке:

Принятие мер по исполнению решений Протокола первого заседания совместной Рабочей группы по сотрудничеству в сфере транспорта и транзитных перевозок между Азербайджаном и Узбекистаном (состоялось в феврале текущего года).

Продолжение сотрудничества по дальнейшему повышению конкурентоспособности транспортных коридоров при транзитных перевозках

Принятие соответствующих мер для устранения узких мест на своих территориях по Среднему Коридору

Продолжение сотрудничества по улучшению обмена информацией с целью обеспечения непрерывности цепочки поставок

Принятие мер по наращиванию увеличению объёмов перевозки экспортно-импортных грузов Узбекистана по территории Азербайджана в 2023 году до 1,5 млн. тонн

А также, азербайджанская сторона предложила рассмотреть вопрос о получении в долгосрочную аренду на льготных условиях инфраструктуры Бакинского международного морского торгового порта.

Встречу в Азербайджане предварило другое событие. 19 июля в Тбилиси министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов и министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили подписали меморандум о взаимопонимании в сфере транспорта.

Меморандум предусматривает:

строительство и долгосрочную аренду морских терминалов и складов в морских портах Грузии

сотрудничество в области гражданской авиации

развитие автомобильных перевозок

совместные исследования и применение инноваций в области транспорта и инфраструктуры.

По данным Минтранса Узбекистана, в 2022 году через грузинские порты (Поти, Батуми) было перевезено 864 000 тонн экспортно-импортных грузов Узбекистана, что на 72% больше, чем в 2021 году (503 000 тонн).

В декабре прошлого года первый контейнерный поезд из Узбекистана пересек Каспийское море, направившись в Европу. Состав прошел по маршруту CASCA+, который является мультимодальным маршрутом Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция-Европа. Это совместная инициатива железнодорожных ведомств Азербайджана, Грузии, Кыргызстана, Туркменистана, Турции и Узбекистана.

Сейчас, когда карта логистических и транспортных маршрутов, буквально, «перекраивается» из-за известных геополитических событий и возникают различные конкурирующие маршруты, Узбекистан, очевидно, нацелен выстроить надежную логистическую цепочку для грузопотоков, в которые могут войти не только собственные экспортные товары, но и транзитные из Китая.

Здесь следует отметить роль транспортной инфраструктуры, которой располагает Туркменистан.

Возможные инфраструктурные звенья логистической цепочки, продвигаемой Узбекистаном естественным образом включат в будущем туркмено-узбекскую приграничную торговую зону, мощности Туркменбашинского порта, арендованные терминалы в портах Азербайджана и Грузии. ///nCa, 24 июля 2023 г.

#Узбекистан, #Азербайджан, #Грузия, #морские_порты, #транспорт, #логистика, #связуемость