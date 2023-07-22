Президент Туркменистана и Спикер Национальной Ассамблеи Республики Корея обсудили вопросы межгосударственного сотрудничества



21 июля, в пятницу, Президент Сердар Бердымухамедов принял Спикера Национальной Ассамблеи Республики Корея Ким Чжин Пхё, находящегося в Туркменистане с официальным визитом, сообщает TDH.

Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что Туркменистан высоко ценит традиционно дружественные отношения с Республикой Корея и готов и впредь развивать их по всем направлениям.

В свою очередь, руководитель корейского парламента подтвердили приверженности Республики Корея плодотворному сотрудничеству с Туркменистаном, основанному на принципах взаимного уважения и доверия.

Спикер Национальной Ассамблеи Республики Корея также выразил Президенту Сердару Бердымухамедову глубокую признательность за присвоение ему высокой награды – ордена «Bitaraplyk», подчеркнув, что будет и далее всемерно содействовать развитию эффективного туркмено-корейского партнёрства.

В ходе состоявшегося обмена мнениями по приоритетным вопросам туркмено-корейских отношений отмечалось, что обе страны конструктивно взаимодействуют в политико-дипломатической сфере, а также по линии международных организаций, прежде всего, ООН. Об этом наглядно свидетельствует обоюдная поддержка инициатив, нацеленных на обеспечение всеобщего мира и устойчивого развития.

В последние годы также активизировались контакты между законодательными органами двух стран, где особое значение имеют взаимные визиты на высоком парламентском уровне. В данном контексте визит Гурбангулы Бердымухамедова в Республику Корея, состоявшийся в ноябре 2022 года, и нынешний визит Спикера Национальной Ассамблеи Республики Корея в Туркменистан являются важными шагами на пути вывода межпарламентского партнёрства на новый уровень.

Как подчёркивалось, встречи и консультации, обмен опытом в этом направлении также способствуют совершенствованию правовой базы межгосударственного сотрудничества с учётом современных реалий.

В продолжение беседы отмечалось, что долгосрочный характер присущ двустороннему торгово-экономическому партнёрству. Наработан солидный опыт взаимодействия Туркменистана с ведущими корейскими компаниями, реализован ряд крупных проектов в газохимической отрасли.

Большое значение неизменно придаётся сотрудничеству в гуманитарной сфере, углублению традиционных связей в областях культуры и образования. Хороший потенциал имеется также для расширения контактов в сфере туризма.

Днем ранее глава корейского парламента встретился с Председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым. В ходе встречи Аркадаг рассказал о приоритетных направлениях туркмено-корейского сотрудничества.

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Спикер Национальной Ассамблеи Республики Корея и сопровождающая его делегация такде посетили город Аркадаг, ознакомились с достопримечательностями и инфраструктурой нового города.

В частности, для гостей в Государственном конном цирке имени Гёроглы состоялось шоу Группы национальных конных игр «Galkynyş».

В этот же день для Спикера Национальной Ассамблеи Республики Корея и членов сопровождающей его делегации была организована экскурсия в расположенный в Ашхабаде Национальный музей туркменского ковра. ///nCa, 22 июля 2023 г. (источник фото – TDH, скриншот с туркменского телевидения)