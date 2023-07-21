Спикер корейского парламента находится с официальным визитом в Туркменистане – он встретился с Аркадагом Бердымухамедовым, а также был награжден орденом

В четверг, 20 июля, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов встретился со Спикером Национальной Ассамблеи Республики Корея Ким Чжин Пхё, находящимся в Туркменистане с официальным визитом во главе представительной делегации.

В ходе двусторонних переговоров обсуждалось нынешнее состояние туркмено-корейских межпарламентских отношений и перспективы их дальнейшего развития.

Подчеркнув, что Республика Корея является одной из первых стран, признавших независимость Туркменистана, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что в нынешнем году страна празднует 32-ю годовщину независимости, и пригласил Спикера Национальной Ассамблеи принять участие в торжествах по этому случаю.

Переговоры, проводимые на высоком уровне, являются позитивной возможностью для заинтересованного обмена мнениями, что особо актуально в контексте укрепления законодательной базы межгосударственного стратегического сотрудничества, отметил Бердымухамедов.

Пристальное внимание уделяется успешному развитию отношений между двумя странами на многоформатной основе, в частности, в рамках форума «Центральная Азия–Республика Корея». Это наглядная демонстрация укрепления позиций парламентской дипломатии в сотрудничестве в политико-дипломатической сфере, продолжил он.

Отмечалась также важная роль Межпарламентской группы дружбы.

В свою очередь, Ким Чжин Пхё выразил заинтересованность ведущих компаний Кореи в расширении сотрудничества. В последние годы крупные компании Кореи укрепляют свои позиции на перспективном туркменском рынке, добавил он.

Он отметил большие перспективы сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической сферах.

Переговоры в расширенном формате – Аркадаг озвучил приоритетные направления туркмено-корейского сотрудничества

Затем переговоры продолжились в расширенном составе с участием делегаций двух стран.

Аркадаг подчеркнул, что соглашения, достигнутые по итогам встреч с Президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем и со Спикером Национальной Ассамблеи в ходе его визита в Корею в ноябре прошлого года, придали импульс дальнейшему развитию двусторонних отношений.

Отметив, что Туркменистан активизирует партнёрство с Республикой Корея в политико-дипломатической и культурно-гуманитарной сферах, Аркадаг подчеркнул, оба государства поддерживают инициативы друг друга по обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития на площадке ООН.

Туркменистан и Республика Корея расширяют взаимодействие по приоритетным направлениям не только на двустороннем и глобальном уровнях, но и в формате «Центральная Азия–Корея».

Во-первых, Аркадаг подчеркнул, что в Сеуле состоялся обмен мнениями об усилении роли парламентской дипломатии для развития многостороннего сотрудничества и создания Парламентского форума «Центральная Азия–Корея», и поддержал идею проведения первой встречи руководителей парламентов в подобном формате в сентябре текущего года в Корее. В форуме примет участие делегация во главе с Председателем Меджлиса Туркменистана.

Кроме того, Туркменистане планирует предложить провести вторую встречу спикеров парламентов «Центральная Азия–Корея» в Ашхабаде в 2024 году.

Во-вторых, Аркадаг озвучил предложение о проведении Первой туркмено-корейской межпарламентской консультативной встречи в рамках вышеназванного Форума.

В-третьих, отметив наличие больших возможностей для развития взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, транспортно-логистической сферах, в области цифровизации и высоких технологий. Он подчеркнул заинтересованность Туркменистана в наращивании сотрудничества в газовой и газохимической отраслях, в сферах транспорта и судостроения.

В качестве примера успешной деятельности корейских компаний на туркменском рынке можно привести объекты по очистке газа от серы на газовом месторождении «Galkynyş», построенные компаниями «Hyundai Engineering» и «LG International». Также с участием корейских компаний профинансирован и построен газохимический комплекс по производству полиэтилена и полипропилена в Киянлы.

В-четвёртых, большая работа ведётся и в культурно-гуманитарной сфере. В этой связи отмечалось, что в сентябре 2008 года в Туркменском национальном институте мировых языков имени Довлетмаммета Азади была открыта кафедра корейского языка, а в сентябре 2019 года на его базе – Корейский образовательный центр имени Короля Седжонга. Ежегодно Посольство Республики Корея в Туркменистане проводит открытый конкурс среди молодёжи для обучения в корейских вузах.

В этой связи предлагается провести в 2024 году в Туркменистане форум общественных инициатив туркмено-корейской молодёжи по строительству современного «умного» города. У нас есть огромный потенциал в области медицины. В этом контексте предлагаю рассмотреть возможность открытия в Туркменистане Центра традиционной корейской медицины, сказал Аркадаг.

Аркадаг заострил внимание на целесообразности активизации в рамках Олимпийского совета Азии совместной работы по проведению на Азиатском континенте крупных спортивных соревнований.

В свою очередь, Спикер Национальной Ассамблеи Республики Корея Ким Чжин Пхё отметил, что визит Героя-Аркадага в Республику Корея в прошлом году открыл новую главу в развитии сотрудничества между обеими странами, выразив уверенность, что нынешние переговоры послужат его дальнейшему наращиванию.

Туркменистан неуклонно развивает не только торгово-экономические, но и культурно-гуманитарные связи с Кореей, продолжил он, отметив большой интерес к туркменской культуре и языку, что способствует расширению контактов в этом направлении.

Он отметил, что крупные корейские компании заинтересованы в совместной реализации проектов в газовой и газохимической отраслях, а также в участии в строительстве промышленных объектов в рамках второй очереди города Аркадаг.

Ким Чжин Пхё выразил признательность туркменской стороне за поддержку предложения о проведении Всемирной выставки в Республике Корея в 2030 году.

Председатель Национальной Ассамблеи Республики Корея выразил уверенность, что туркмено-корейское сотрудничество, основанное на духовной и культурной общности двух народов, будет и далее расширяться.

Спикер парламента Кореи награжден орденом Bitaraplyk

В соответствии с Указом Президента Туркменистана, Спикер Национальной Ассамблеи Республики Корея Ким Чжин Пхё награжден орденом Туркменистана «Bitaraplyk» (Нейтралитет).

Награда присуждена за заслуги в развитии политико-дипломатических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных контактов между Туркменистаном и Республикой Корея, упрочении уз дружбы между туркменским и корейским народами, учитывая большой личный вклад в повышение международного авторитета и развитие парламентской дипломатии Туркменистана, активную поддержку его политику нейтралитета в Евразийском регионе и на глобальном уровне.

Награду Ким Чжин Пхё вручил Гурбангулы Бердымухамедов.

Встреча в Меджлисе Туркменистана

В этот же день Спикер Национальной Ассамблеи Республики Корея Ким Чжин Пхё в сопровождении своей делегации встретился с Председателем парламента Туркменистана Дуньягозель Гулмановой.

Положительно оценив достигнутый за последние годы высокий уровень межгосударственного диалога, успешно развивающегося в двустороннем и многостороннем форматах, а также по линии крупнейших международных и авторитетных региональных организаций, собеседники подчеркнули взаимное стремление двух стран придать новый импульс традиционному партнёрству, изначально выстраиваемому на принципах равноправия и взаимоуважения.

Стороны высказались за активизацию обмена опытом, широкое задействование имеющегося потенциала межпарламентских связей.

Затем Спикер Национальной Ассамблеи Республики Корея, выступив перед депутатами Меджлиса, подтвердил приверженность корейской стороны традиционно дружественному диалогу с Туркменистаном, носящему взаимовыгодный характер.

Как известно, в минувшем году отмечалось 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами. За это время был приобретён значительный опыт в политической, экономической, гуманитарной и других областях.

Спикер Национальной Ассамблеи Кореи сказал, что будут предприняты все меры для законодательного обеспечения реализации договорённостей, достигнутых на высшем уровне. При этом подчёркивалось, что импульс развитию межпарламентских отношений двух стран придала встреча с Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, посетившим Сеул в ноябре прошлого года.

В своём выступлении Ким Чжин Пхё сделал акцент на важности в рамках парламентского взаимодействия способствовать укреплению межгосударственных торгово-экономических и гуманитарно-культурных связей, повышению эффективности совместных проектов. Отмечалась также значимость партнёрства на различных многосторонних площадках.

В завершение Спикер Национальной Ассамблеи Республики Корея Ким Чжин Пхё подчеркнул, что задача парламентариев состоит в том, чтобы через целевой диалог найти новые возможности для сближения наших стран, их развития, благополучия народов.

Другие мероприятия

Спикер Национальной Ассамблеи Республики Корея Ким Чжин Пхё возложил венок к Монументу Независимости.

Вечером, Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты провел официальный прием в честь высокого гостя.

///nCa, 21 июля 2023 г. (источник фото – скриншоты с туркменского телевидения)

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