В Ашхабаде отметили 10-ю годовщину открытия посольства Израиля в Туркменистане 

Посол Израиля Исмаил Халди провел прием 20 июля 2023 года по случаю 10-й годовщины основания посольства Израиля в Туркменистане. Мероприятие состоялось в здании израильской дипмиссии в Ашхабаде.

Ниже приводится текст выступления посла Халди:

Ваши Превосходительства, Ваше Превосходительство заместитель министра иностранных дел Мятиев,

Салам, шалом, Спасибо, что присоединились к нам.

Это первое мероприятие, которое мы проводим здесь, в нашем новом посольстве, с момента открытия в апреле.

Мы здесь, чтобы скромно отметить 10-летие посольства. Это дружеское мероприятие. Я не готовил речь, но подготовил несколько пунктов.

Отношения между Туркменистаном и Израилем начались ровно 30 лет назад. 1993 г. В 1994 году Ашхабад посетил покойный министр иностранных дел Израиля Е.П. Шимон Перес. Через год, в 1995 году, Израиль посетил тогдашний президент Е.П. Сапармурат Ниязов. в 1997 году, через год после этого, Е.П. Гурбангулы Бардымухамедов посетил Израиль. За этот период также было подписано несколько соглашений и меморандумов о взаимопонимании.

Но посольство здесь с постоянным послом началось только 10 лет назад.

Я пятый посол.

Мои предшественники интенсивно работали здесь и создавали инфраструктуру связей с целью укрепления отношений и сотрудничества между нашими странами.

За последние 10 лет благодаря усилиям посольства наше 30-летнее партнерство стало крепче, глубже и важнее для обеих стран. За последние 10 лет мы смогли создать новые возможности с Туркменистаном и развить нашу историю сотрудничества для решения задач сегодняшнего и завтрашнего дня. мы проводили проекты и обменивались делегациями в области сельского хозяйства, медицины, энергетики и мы проводили политические консультации.

Я здесь для того, чтобы продолжить разговоры и сотрудничество и есть большой потенциал. В различных областях – сельское хозяйство и водное хозяйство, медицина, тренинги по различным направлениям, готовность к чрезвычайным ситуациям и многое другое.

Я здесь чтобы помочь.

Я рад служить здесь и работать со всеми, чтобы продвигать наши отношения вперед.

Я с оптимизмом смотрю в будущее наших отношений.

Уважаемые друзья

Иногда кажется, что и Израиль, и Туркменистан — две очень разные страны —разные языки, разные культуры, разные взгляды пристальный взгляд на нашу историю показывает, что мы гораздо ближе, чем можно предположить.

Обе являются относительно молодыми странами, разнообразными обществами, многокультурными. многоязычными и новаторскими обществами.

Государство Израиль – это история успеха, получившая 12 Нобелевских премий. из Израиля пришли навигационная система Waze, Mobileye, ICQ, Disk On Key и другие технологии, изменившие мир. В Израиле мы изобрели помидоры черри и сухие картофельные чипсы Бамба. Израильтяне изобрели Руммикуб и Taki, которые завоевали мир. В Израиле мы изобрели солнечную систему водонагревателя, систему капельного полива, и сегодня Израиль является мировым лидером в области опреснения воды. В Израиле были сделаны прорывы в области математики, физики и химии. Разрабатывались новые методы в механике и робототехнике, разрабатывались лекарства от болезней, считавшихся до того времени неизлечимыми, — рассеянного склероза и болезни Альцгеймера. В Израиле мы изобрели «Uzi», «Galilee» и «Tabor», танк «Merkava», ракету-стрелу и железный купол система защиты. В Израиле был разработан первый в мире беспилотник. Израиль — четвертая страна, достигшая Луны.

И мы готовы поделиться этими знаниями, бережно и чутко с Туркменистаном на благо туркменского народа.

Это было бы невозможно без взаимосотрудничества с Министерством иностранных дел Туркменистана и его руководством, за что им огромное спасибо.

Пользуясь этим случаем, Я хотел бы еще раз поблагодарить Президента Туркменистана Его Превосходительство Сердара Бердымухамедова за его мудрое руководство. Также хочу поздравить Его Превосходительство Гурбангулы Бердымухамедова с его вкладом и открытием города Аркадаг.

И, наконец, я хочу поблагодарить нашу команду посольства, чья усердная работа является истинным свидетельством прочности наших двусторонних отношений.

От имени всего коллектива посольства, правительства Израиля и от себя лично еще раз благодарю вас за вашу дружбу и за то, что вы пришли разделить наш скромный праздник.

Спасибо.

Несколько фото с торжества:

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