Кыргызстан готов стать площадкой для проведения министерских встреч и Инвестиционного форума в формате «Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива»



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, выступая на первом Саммите «Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива» в среду 19 июля 2023 г. в Джидде, предложил активно продвигать межрегиональное сотрудничество в различных сферах.

«Сегодня Центральная Азия – это динамично развивающийся регион с разнообразной географией, устойчивым экономическим ростом и новыми возможностями развития. Регион богат всеми видами полезных ископаемых, водными ресурсами и разнообразными источниками энергии, нефтью, газом и углем. Региональная и межрегиональная интеграция являются ключевым элементом нашего общего видения будущего», сказал он, подчеркнув, что Кыргызстан выступает за последовательное и всестороннее укрепление интеграции стран Центральной Азии.

Переходя к теме международной политики, Жапаров обратив внимание на тревожную ситуацию в соседнем Афганистан, призвав международное сообщество не оставлять в изоляции Афганистан и многострадальный афганский народ, продолжить оказывать гуманитарную помощь народу Афганистана и всемерно поддерживать проекты, которые будут способствовать восстановлению афганской экономики.

Говоря о продолжающихся конфликтах в Палестине, Йемене, Сирии, Судане, Украине, Президент заявил, что Кыргызская Республика твердо исходит из того, что любой конфликт должен решаться исключительно политическими и дипломатическими средствами за столом переговоров на основе общепризнанных принципов и норм международного права.

Затрагивая вопросы экономического и инвестиционного сотрудничества, Жапаров подчеркнул, что Центральная Азия имеет также мощный торговый, транзитно-логистический и транспортный потенциал. В этой связи, он предложил поручить правительствам стран активно продвигать межрегиональное сотрудничество и обмен опытом в таких жизненно важных секторах, как энергетика, инфраструктура, сельское хозяйство, транспорт, здравоохранение, туризм, цифровизация и инновации.

Он также призвал партнеров из стран Залива принять участие в совместной реализации мега-проекта по строительству железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан».

Для продвижения транспортной связуемости, Жапаров предлагает ряд мер: создать внутри наших регионов зону безвизового режима; стимулировать и поддерживать авиакомпании в открытии и расширении регулярных авиасообщений между столицами; разрабатывать совместные туристические маршруты; укреплять межбанковское сотрудничество; развивать торгово-инвестиционное сотрудничество.

Президент Кыргызстана также выразил признательность арабским партнерам за сотрудничество по линии фондов Арабской Координационной Группы, в рамках которых в Кыргызстане уже реализованы социально-значимые проекты, в том числе по строительству и реабилитации дорог, строительству больниц, школ, модернизации ирригационных систем.

Говоря о важности практической реализации достигнутых договоренностей, Кыргызстан предлагает принимать у себя министерские встречи для обсуждения вопросов развития экономики, торговли, образования и здравоохранения, а также бизнес-форумы, совместные культурные и спортивные мероприятия.

В числе предложение – проведение первого Инвестиционного форума в формате «Центральная Азия-Совет сотрудничества арабских государств Залива» летом 2024 года в Кыргызстане.///nCa, 20 июля 2023 г.