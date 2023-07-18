Казахстан благоустраивает автомобильную дорогу до границы с Туркменистаном

Казахстан благоустроит двухкилометровый участок дороги в приграничной Мангистауской области, ведущий до границы с Туркменистаном. Там обещают проложить пешеходные дорожки с местами для отдыха, сообщает Казинформ со ссылкой на пресс-службу администрации Каракиянского района Мангистауской области.

Кроме того, согласно информации, национальный оператор автомобильных дорог «КазАвтоЖол» проведет восстановительные и ремонтные работы на 48-километровом участке автотрассы протяженностью 108 км от зоны отдыха Кендерли до поста Темир-Баба на границе с Туркменистаном. Указанный участок дороги находится в изношенном состоянии.

К июлю 2024 года в Каракиянском районе при пункте пропуска «Темир-баба» планируется завершить строительство нового здания поста по заказу Министерства финансов Казахстана.

Стоимость проекта составляет 6 млрд тенге.

«На пограничном посту будут вырыты две скважины и установлена опреснительная установка. Скважины имеют мощность до 100 кубометров воды в день. В настоящее время вода подается из одной скважины, которая используется в техническом направлении», – сообщает пресс-служба администрации Каракиянского района.

Через таможенный пост «Темир-баба» за 2022 год перевезено 1 640 629 кг овощей, а за шесть месяцев 2023 года – 3 834 202,38 кг.///nCa, 18 июля 2023 г.

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