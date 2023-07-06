Взгляд на Китай сквозь золотые высказывания – 32-й Выпуск

Цянь Найчэн, Посол Китая в Туркменистане

10 лет назад на фоне колоссальных исторических перемен в мире Председатель Си Цзиньпин отметил, что живущее на одном земном шаре человечество становится все более неделимым и взаимосвязанным общей судьбой. За 10 лет идея о формировании сообщества единой судьбы человечества, получив признание и широкую поддержку международного сообщества, переходит от концепции на практикую плоскость, от видения к реальности. Развивая шанхайский дух, наша Организация движется опережающими темпами вперед на пути к формированию сообщества единой судьбы ШОС.

Постоянный рост и укрепление ШОС в последние годы предоставляют нам не только уникальные возможности, но и небывалые вызовы. Мы должны достойно исполнить славную историческую миссию, быть преданными первоначальным целям, объединенными усилиями выступать стабилизирующим и конструктивным фактором в деле мира и развития на планете.

Нужно неуклонно держать верный курс, укреплять солидарность и взаимодоверие. За более чем 20 лет существования ШОС в условиях международной турбулентности выдержала серьезные испытания, уверенно движется правильным путем – путем к солидарности, взаимодоверию, развитию и сотрудничеству. Накоплен весьма ценный опыт и результат развития. Как факты доказывают, если только мы будем преисполнены целеустремленности и чувства ответственности, то сумеем защищать безопасность и интересы развития наших стран от всяких помех.

Важно усиливать стратегическую координацию и взаимодействие, призывать к устранению разногласий путем диалога, стремиться к сотрудничеству вместо конкуренции, уважать коренные интересы и озабоченности друг друга, твердо поддерживать друг друга в достижении процветания и возрождения. Следует самостоятельно выработать внешнюю политику на основе общих и долгосрочных интересов региона. Нужно сохранять бдительность к попыткам извне разжигать новую холодную войну и провоцировать блоковую конфронтацию в нашем регионе, решительно выступать против любых попыток вмешательства извне и инспирирования цветных революций под каким бы то ни было предлогом, крепко держать судьбу собственного развития и процветания только в своих руках.

Нужно поддержать мир в регионе во имя общей безопасности. Достижение долгосрочного мира и спокойствия в регионе – наша общая ответственность. Китай готов со всеми странами претворять в жизнь Инициативу по глобальной безопасности, продвигать нивелирование разногласий и противоречий через диалог и консультации, содействовать политическому урегулированию актуальных международных и региональных проблем в интересах укрепления безопасности в регионе.

Важно повышать уровень взаимодействия ШОС в области безопасности, регулярно проводить совместные операции, беспощадно бороться с тремя силами зла, в том числе террористическими силами «Восточного Туркестана», незаконным оборотом наркотиков, киберпреступностью и транснациональной организованной преступностью. Полагаю важным вплотную заниматься совершенствованием механизмов сотрудничества по линии правоохранительных органов и спецслужб, расширять взаимодействие в нетрадиционных сферах безопасности, включая безопасность цифровых данных, биобезопасность и космическую безопасность. Нужно продолжать раскрывать потенциал формата стран-соседей Афганистана и других площадок в целях наращивания гуманитарной поддержки этой страны, добиваться от Кабула формирования широкой и инклюзивной политической конфигурации и выхода на путь мирного восстановления.

Нужно наращивать темпы оживления экономики с опорой на практическое сотрудничество. Общей задачей, стоящей перед региональными странами, остается содействие экономическому росту. Китай готов со всеми партнерами реализовать Инициативу по глобальному развитию, следовать правильному направлению экономической глобализации, выступать против протекционизма, односторонних санкций, слишком широкой трактовки понятия национальной безопасности, а также попыток возведения искусственных барьеров, срыва связей и цепочек поставок, чтобы укреплять взаимовыгодное сотрудничество, а народы разных стран имели более равный доступ к большим достижениям развития.

Важно активизировать усилия по сопряжению высококачественного сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс и один путь» с национальными стратегиями развития и региональными интеграционными инициативами, углублять работу по либерализации и упрощению торговых и инвестиционных процедур, ускорять обустройство погранпереходов и создание международного логистического коридора в регионе в целях обеспечения стабильности и бесперебойности региональных цепочек производства и поставок. В этом году исполняется 10 лет со дня выдвижения Председателем Си Цзиньпиным инициативы «Один пояс и один путь». Китайская сторона будет рада приветствовать гостей на третьем Форуме международного сотрудничества ОПОП, вместе будем прокладывать и расширять путь к счастью в интересах всего мира.

Нужно активизировать обмен и взаимозаимствование для сближения народов. Гармоничное развитие разнообразных цивилизаций - чаяние народов стран региона. Мы заинтересованы в совместной реализации Инициативы глобальной цивилизации в интересах инклюзивного сосуществования различных цивилизаций и укрепления взаимопонимания народов.

Мы должны продолжать углублять сотрудничество в области образования, науки и техники, культуры, здравоохранения, спорта и по линии СМИ, поддерживать Комитет ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству и другие общественные организации в проведении культурно-гуманитарных мероприятий.

Нужно претворять в жизнь многосторонность и совершенствовать системы глобального управления. Справедливость и равноправие являются общим устремлением стран региона. Мы должны отстаивать общие ценности всего человечества, твердо защищать ооноцентричную международную систему и миропорядок, основанный на международном праве, противостоять гегемонизму и политике силы, способствовать развитию глобального управления в более справедливом и рациональном направлении, добиваться модернизации человечества при обеспечении равных доступов на продвижение интересов, получение возможностей и выработку правил. Важно поддерживать наращивание связей с государствами-наблюдателями, партнерами по диалогу, а также международными и региональными организациями, включая ООН, вносить общий вклад в дело поддержания международного мира, глобального развития и защиты мирового порядка.

В настоящее время китайский народ продвигает собственную модернизацию под руководством Компартии Китая. Китайская модернизация отличается тем, что она охватывает огромную численность населения, предполагает достижение всеобщей зажиточности народа страны, требует согласованного развития материальной и духовной культуры, а также гармоничного сосуществования человека и природы. В тоже время она осуществляется при следовании по пути мирного развития, создает новую форму человеческой цивилизации. Мы готовы своими новыми достижениями в китайской модернизации предоставить миру, в том числе партнерам по ШОС, новые возможности во имя прекрасного мира. /// nCa, 6 июля 2023 г. (в сотрудничестве с Посольством Китая в Ашхабаде)