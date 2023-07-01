В Астане завершился Центральноазиатский имитационный тренинг ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми

30 июня в Астане, Казахстан, завершился первый в истории ОБСЕ региональный имитационный тренинг для специалистов по борьбе с торговлей людьми, сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Более 100 специалистов из пяти стран Центральной Азии — Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана — приняли участие в недельном тренинге. В числе участников – представители правоохранительных органов, провайдеры социальных услуг и организации гражданского общества.

Цель тренинга состояла в том, чтобы укрепить межведомственное сотрудничество и трансграничную кооперацию, повысить квалификацию участников в области защиты наиболее уязвимых слоев населения.

В контексте крупномасштабных миграционных потоков в Центральной Азии, особенно из Афганистана, имитация в реальном времени была направлена на усиление мер уголовного правосудия по преследованию торговцев людьми, действующих вдоль миграционных маршрутов, с уделением особого внимания сексуальной эксплуатации, принудительному труду и насильственной преступности. Особое внимание уделялось вопросам инструментария для специалистов с целью оперативного выявления жертв и обеспечения адекватных и эффективных механизмов защиты.

Участники тренинга получили возможность поработать в реалистичных сценариях в составе межведомственных команд. При этом были отработаны подходы, ориентированные на жертвы, основанные на информации о травмах, учитывающие гендерные аспекты и права человека.

“Предоставление вам возможности поучаствовать в межведомственных имитационных учениях даст вам сеть контактов и навыков, которые вы сможете непосредственно применять на практике. Предыдущие тренинги в регионе ОБСЕ показали, что установление профессиональных контактов и содействие обмену знаниями между различными ведомствами приносило пользу жертвам, иногда непосредственно спасая их от ситуаций эксплуатации”, – сказал Андреа Сальвони, исполняющий обязанности координатора ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми.

Тренинг был проведен в партнерстве с Академией правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре и Министерстве внутренних дел Республики Казахстан, Международным центром по разработке миграционной политики (ICMPD), Бюро Соединенных Штатов по международным вопросам борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности (INL), Верховным Комиссаром Организации Объединенных Наций для беженцев (УВКБ ООН) и миссиями ОБСЕ в Центральной Азии.

С 2016 года, когда стартовал проект ОБСЕ “Борьба с торговлей людьми на маршрутах миграции”, Офис Специального представителя и координатора по борьбе с торговлей людьми провел 19 имитационных учений с участием более 2000 специалистов-практиков из 68 стран. Проект финансируется Ирландией, Италией, Францией, Лихтенштейном, Мальтой, Монако, Швейцарией и Соединенными Штатами. ///nCa, 1 июля 2023 г.