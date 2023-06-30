Президент Узбекистана поздравил Аркадага Бердымухамедова с днем рождения

В четверг, 29 июня, состоялся телефонный разговор между Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, находящимся в Мекке для совершения умры, и Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Мирзиёев поздравил Аркадага с днём рождения, а также с открытием первой очереди «умного» города Аркадаг.

Бердымухамедов в ходе разговора дал высокую оценку межгосударственному диалогу, который всегда отличали открытость и доверие, что является значимым фактором в деле развития взаимовыгодного партнёрства.

Как отмечалось, Туркменистан и Узбекистан объединяют близость или совпадение подходов по ключевым вопросам международной политики, и это служит прочной базой для координации взаимных усилий на международной арене.

В продолжение телефонного разговора стороны подтвердили стремление к дальнейшему укреплению торгово-экономических отношений, активному расширению сотрудничества в энергетической, транспортно-коммуникационной и сельскохозяйственных сферах, а также межрегиональных связей.

В ходе беседы Национальный Лидер туркменского народа пожелав главе Узбекистана успехов в предстоящих 9 июля текущего года Президентских выборах.

Узбекистан дорожит узами дружбы с Туркменистаном и подтвердил приверженность и впредь прилагать необходимые усилия для их укрепления, подчеркнул Мирзиёев.///nCa, 30 июня 2023 г.