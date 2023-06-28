Делегации из 14 стран примут участие в открытии города Аркадаг

29 июня в Туркменистане состоится грандиозная церемония открытия первой очереди умного города Аркадаг, который построен в экологически благоприятной предгорной долине Копетдага. На этом знаменательном событии ожидается рекордное количество гостей из 14 зарубежных стран и 12 международных организаций, передаёт CentralAsia.news.

Австрия, Азербайджан, Армения, Германия, Грузия, Киргизия, Китай, Катар, Корея, Узбекистан, Российская Федерация, Турция и Япония, это страны, из которых прибудут 93 официальных представителя.

Солидное представительство международных институтов составят такие организации как — ООН, СНГ, ОБСЕ, UN-Habibat, ЮНЕСКО, Союз архитекторов России, Совет сотрудничества стран Персидского залива, Федерация Самбо, Союз инженеров и архитекторов тюркских государств, ТЮРКСОЙ, Евразия Патент, Евразийская организация экономического сотрудничества. Из этих организаций на празднике ожидается 25 делегатов.

Вместе с тем в торжествах примут участие главы дипломатических миссий, аккредитованных в Туркменистане, 41 бизнес-партнёр из 19 зарубежных компаний, а также десятки корреспондентов мировых информационных агентств.

В общей сложности шоу посетят порядка 180 гостей.

Утром 29 июня запланировано проведение праздничного парада, а вечером пройдет шоу дронов. Кроме того, в честь нового города устроят масштабный фейерверк и концерт.

Город Аркадаг имеет статус «Город государственного значения». 16 июня Президент Сердар Бердымухамедов провел церемонию закладки фундамента второй очереди города Аркадаг.

В рамках первой очереди застройки возведено 336 современных зданий, в числе которых – двух- и многоэтажные комфортабельные жилые дома, общественные, образовательные, медицинские и культурные объекты, спортивные сооружения и инженерные системы.

Умный город Аркадаг также присоединился к проекту «Развитие устойчивых, зелёных, климатически благоприятных городов с инновационными решениями в регионе ОБСЕ». ///nCa, 28 июня 2023 г.