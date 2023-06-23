Проект ПРООН привлекает в Туркменистане молодежь к борьбе с изменением климата

Ашхабад, 21 июня 2023 г.: Проект ПРООН «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для получения множественных выгод», реализуемого совместно с Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана, провел ряд информационных презентаций по климатическим вопросам в городе Дашогуз среди молодежи в рамках празднования Всемирного дня борьбы с опустыниванием и засухой, 17 июня.

С целью повышения осведомленности молодого населения о проблеме деградации земель и важности сохранения экологических систем в контексте изменения климата, сотрудниками и волонтерами проекта были проведены лекции на базе Американского Уголка Дашогузского региона, учебного Центра «Мердем яшлар» и ОО «Эко-дурмуш».

В целом данная акция охватила около 100 представителей местной молодежи, которая активно вовлекается в общественную жизнь путем участия в экологических акциях, волонтерства и участия в других мероприятий, направленных на повышение их мотивации и уровня знаний.

Участники делились своими мыслями и опытом по данному вопросу, а также предлагали свои идеи с полным пониманием степени своей социально- экологической ответственности. ///ПРООН Туркменистан