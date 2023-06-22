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В Германии состоится День Экономики Туркменистана

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С 26 по 29 июня Германию посетит делегация высокого уровня во главе с Торгово-промышленной палатой Туркменистана, сообщает Восточный комитет Германской экономики.

35 представителей государственного и частного сектора наряду с немецкими машиностроителями и ассоциациями проведут в Дюссельдорфе День Туркменской Экономики, который прежде всего обсудит вопросы партнерства в нефтехимической, строительной и текстильной промышленностях.

Основная презентация состоится 27 июня в Деловом клубе Дюссельдорфа.

Согласно сообщению в состав делегации Туркменистана войдут председатель ТПП Туркменистана Реджепов Довлетгельды, заместитель министра текстильной промышленности Атаев Атамырат, заместитель председателя Государственного Концерна «Туркменгаз» Мырат Арчаев, а также представители от министерства финансов и экономики, министерства промышленности и производства строительных материалов, Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов, государственного концерна «Туркменхимия», Государственной товарно-сырьевой Биржи.

Бизнес-делегация включит руководителей и специалистов компаний Ak-Bulut (строительные материалы), Mizemez (строительные материалы), Parahat (производство соков), Josh (производитель соков), Ýörite Geýimler (производство), Galkynan Ykbal (промышленность и строительство), Geljege Rowan (производитель пластика), Daýanç Plastik (производитель пластика), Batly Gadam (производитель хлопчатобумажной пряжи, носочное производство), Berk Gerden (строительство), Altyn Nal (строительство), Uly Ýelken (логистика).

Форум будет организован при поддержке Германо-туркменского форума, базирующего в Берлине, ТПП Дюссельдорфа и Ассоциации внешней торговли земли Северный Рейн-Вестфалия (AHV NRW). ///nCa, 22 июня 2023 г.

 

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