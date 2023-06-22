Узбекистан – ТЮРКСОЙ: развитие культурной дипломатии для продвижения великого наследия предков

Дурбек Сайфуллаев, Проректор Ташкентского государственного университета востоковедения, доктор исторических наук, профессор

Культурная дипломатия – одно из важнейших направлений внешней политики Узбекистана. Способствует укреплению положения и авторитета страны в мировом сообществе. Узбекистан придает огромное значение роли культурной дипломатии и выдвигает актуальные инициативы в рамках международных организаций.

Многостороннее культурное сотрудничество в рамках международных и региональных организаций – среди приоритетов внешнеполитического курса Узбекистана. Мы видим, насколько сильно активизировалось участие республики в таких организациях, как ШОС, СНГ, ЮНЕСКО, и других. Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) – один из партнеров Узбекистана, сотрудничество с которым в последнее время демонстрирует хорошую динамику.

На состоявшемся 11 ноября 2022 года в Самарканде первом саммите Организации тюркских государств Президент Шавкат Мирзиёев объявил о том, что Узбекистан стал полноправным членом ТЮРКСОЙ и поддержал предложение о проведении Фестиваля культуры тюркских народов в 2023-м, приуроченному к 30-летию образования организации.

ТЮРКСОЙ – авторитетная международная организация, объединяющая тюркоязычные страны. Ее цель – установление тесного сотрудничества между тюркскими народами для сохранения, развития и передачи будущим поколениям общих материальных и культурных памятников тюркских народов. Учредительный документ ТЮРКСОЙ подписан 12 июля 1993 года в городе Алматы (Республика Казахстан). Высшим органом является Постоянный совет, в состав которого входят министры культуры тюркских стран. Для руководства организацией из числа членов совета избирается координатор, а Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ – сроком на три года.

Организация ежегодно проводит встречи художников, фотовыставки, оперные фестивали, литературные съезды, мероприятия театральных, музыкальных и танцевальных коллективов, форумы, которые служат эффективной площадкой для обмена опытом между деятелями культуры и науки. Кроме того, ТЮРКСОЙ продвигает культуру тюркских народов, реализуя множество международных проектов. Пример тому являются концерты Молодежного камерного оркестра, а также Оркестра народных инструментов ТЮРКСОЙ.

Еще одной важной инициативой объединения является ежегодное объявление одного из городов стран – участниц культурной столицей тюркского мира. Города, получившие в разные годы это почетное звание (в том числе Хива), стали местом встречи культур тюркских народов.

Под эгидой ОТГ действуют шесть организаций, две из которых служат площадкой для развития культурно-гуманитарных связей. ТЮРКСОЙ – одна из них. С того момента, как Узбекистан в 2019-м стал членом Организации тюркских государств, мы можем наблюдать динамичное развитие отношений и с ТЮРКСОЙ. В этом году делегация во главе с заместителем министра культуры и туризма Узбекистана приняла участие в очередном совещании министров культуры государств – членов организации, проходившем в Кыргызстане.

Восстановлено участие представителей Узбекистана в международном фестивале «Навруз», проводимом организацией ТЮРКСОЙ, театральных фестивалях и концертах камерных оркестров. Также ТЮРКСОЙ ежегодно объявляет о чествовании деятелей тюркской культуры, таким образом признавая их большой вклад в популяризацию культурного наследия тюркоязычных стран.

Следует отметить, что 15-16 сентября 2021-го в городе Хиве на 38-м совещании министров культуры ТЮРКСОЙ прошли результативные встречи и культурные мероприятия в рамках реализации программы «Хива – культурная столица тюркского мира в 2020 году», наглядно показавшие насколько богаты наши народы историко-культурным наследием и что у нас большие возможности в данной сфере.

Литература и поэзия – важные направления сотрудничества Узбекистана с ТЮРКСОЙ. Так, 6 марта текущего года на встрече руководителей литературных организаций тюркоязычных стран, которая состоялась в штаб-квартире ТЮРКСОЙ в Анкаре, создан Союз писателей организации. Было выдвинуто и одобрено всеми участниками предложение организовать первое собрание объединения в рамках международного фестиваля «Мумтоз шеърият» («Классическая поэзия») в городе Навои, который проходил 28-30 марта. Мероприятие направлено на развитие сотрудничества между поэтами и переводчиками, а также литературных организаций. В рамках фестиваля писатели возложили цветы к памятнику Алишеру Навои и высадили новые саженцы в саду, названном именем величайшего мыслителя. Состоялись также презентации изданий «Жемчужины тюркской литературы» и «Узбекское навоиведение эпохи независимости».

Тот факт, что этот престижный фестиваль проходил в городе, носящем имя великого мыслителя поэта Алишера Навои, имеет особое и весьма символическое значение. Такие города, как Самарканд, Бухара, Хива и Коканд, были когда-то центрами литературы и искусства. А жизнь и творчество Навои интересовали не только тюркские народы, но и любителей мировой литературы. Поэт, создавший 16 жанров поэзии, через свои произведения, которые веками читаются и изучаются во всем мире, смог показать, что тюркский – один из богатых и красивейших языков.

Следует отметить, что 27-28 ноября 2020 года при участии ТЮРКСОЙ, государств – членов Организации тюркских государств и российских вузов в Ташкентском государственном университете востоковедения прошли на высоком уровне международные конференции, посвященные 950-летию древнего и бесценного шедевра восточной литературы – эпоса «Кутадгу билиг». А 8-10 июня 2022-го Организация тюркских государств и ТЮРКСОЙ совместно с ТГУВ и Кокандским университетом провели конференцию на тему «Роль Кокандского ханства в развитии государственности и культурного наследия тюркских народов». Все это служит доказательством того, что тюркские народы объединяют духовные ценности, узы сотрудничества, сходство языка и многие другие общие черты.

Фестивали, проводимые совместно со странами – партнерами по объединению, – важная часть культурной дипломатии. Только за 2023 год ТЮРКСОЙ совместно с Узбекистаном провел ряд фестивалей высокого уровня, в том числе Международный фестиваль искусства благотворительности (6-8 мая, город Гулистан), Международный фольклорный фестиваль «Великий шелковый путь» (28-31 мая, город Маргилан). А 6-30 июня текущего года в государствах – членах организации проходят юбилейные мероприятия, посвященные 30-летию образования ТЮРКСОЙ. В Узбекистане – в период с 14 по 22 июня.

Когда-то Узбекистан был одним из центров Великого шелкового пути, благодаря чему на этой земле издревле царило многообразие культур, что делает нашу страну привлекательной для миллионов путешественников сегодня. И отечественные ученые совместно с коллегами из-за рубежа проводят огромную работу по изучению культурного наследия тюркского мира. Уделяется особое внимание активизации сотрудничества с государственными и неправительственными организациями в целях сохранения исторического и культурного наследия узбекского народа за пределами страны.

Полноправное членство Узбекистана в ТЮРКСОЙ позволит широко пропагандировать богатое культурное и духовное наследие, повышать имидж государства на международной арене. За последние годы во многом благодаря культурной дипломатии Узбекистан стали активнее посещать туристы, желающие увидеть многовековые памятники архитектуры, побывать на родной земле великих Навои, Бабура, Темура, Улугбека и других. Активно развивается паломнический туризм, продвигаются совместные проекты в области культуры. Главная же цель – прославить богатейшее наследие предков на весь мир. ///nCa, 22 июня 2023 г. (в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Туркменистане)