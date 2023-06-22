Активизация регионального сотрудничества в области изменения климата и безопасности в Центральной Азии – в центре внимания на семинара в Ташкенте

20 и 21 июня 2023 года более 60 участников, представляющих широкий круг правительственных организаций и организаций гражданского общества из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также региональные и международные организации, собрались на семинар в Ташкенте, Узбекистан. Мероприятие было организовано Офисом координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ (OCEEA) в партнерстве с аналитическим центром Adelphi, базирующимся в Берлине.

Основываясь на результатах Региональных консультаций по изменению климата и безопасности в Центральной Азии, семинар позволил обсудить связанные с климатом проблемы в высокогорных районах и низменностях и изучить возможности сотрудничества для решения этих проблем.

Ожидается, что к концу столетия температура по всей Центральной Азии повысится на 2,5-6,5 градуса по Цельсию. Такие прогнозы повышают уязвимость региона к последствиям изменения климата, в том числе к засухам, опреснению воды, высоким температурам, аномальной жаре, обильным осадкам, селям, наводнениям и лавинам.

“Последствия изменения климата не существуют изолированно от отсутствия безопасности и нестабильности. Когда государства сотрудничают друг с другом в борьбе с изменением климата и сохранении общих природных ресурсов, это способствует добрососедским отношениям, процветанию, стабильности и безопасности. В этом суть решения Совета министров ОБСЕ от 2021 года об изменении климата и работы ОБСЕ в области изменения климата и безопасности, в том числе в регионе Центральной Азии”, – сказал Игли Хасани, координатор экономической и экологической деятельности ОБСЕ.

В ходе семинара участники обсудили такие проблемы, как отсутствие средств к существованию в горных районах, последствия таяния ледников для управления природными ресурсами в высокогорьях и низменностях, раннее предупреждение для устранения опасностей, возникающих в результате таяния ледников, и миграция. Рассмотрев эти общие проблемы, участники смогли изучить потенциальные области сотрудничества, чтобы лучше решать эти проблемы на региональном и трансграничном уровнях, обеспечивая при этом активное вовлечение женщин и молодежи.

“Проблемы, связанные с климатом, особенно очевидны в высокогорных районах Центральной Азии. Там изменение климата ускоряет таяние ледников, тем самым угрожая способности ледников накапливать критически важные водные ресурсы для всего региона, а также создавая ряд опасных факторов. Это также, вероятно, повлияет на жизнедеятельность многих общин, проживающих в этих горных районах. Поэтому срочно необходимы усилия по развитию регионального сотрудничества для устранения этих рисков”, – подчеркнула Беатрис Мозелло, старший советник Adelphi.

Региональный семинар “На пути к расширению сотрудничества для устранения связанных с климатом рисков безопасности в Центральной Азии” был организован в рамках проекта ОБСЕ “Усиление мер реагирования на риски безопасности, связанные с изменением климата в Юго-Восточной Европе, Восточной Европе, на Южном Кавказе и в Центральной Азии”, который реализуется в партнерстве с Adelphi и в тесном сотрудничестве с миссиями ОБСЕ на местах.

Проект финансируется Андоррой, Австрией, Чехией, Финляндией, Францией, Германией, Италией, Японией, Лихтенштейном, Люксембургом, Норвегией, Польшей, Швецией, Швейцарией и Соединенными Штатами. ///ОБСЕ, 21 июня 2023 года