АБР расширит поддержку Туркменистана — вице-президент Шисинь Чен



Азиатский банк развития (АБР) готовит новую стратегию странового партнерства для Туркменистана, в которой приоритетными направлениями будут развитие частного сектора; развитие человеческого капитала с акцентом на женщин и девочек; и изменение климата, заявил вице-президент АБР Шисинь Чен на встречах с высокопоставленными туркменскими должностными лицами.

Борьба с изменением климата является главным приоритетом для АБР. Г-н Чен подтвердил, что банк готов помочь правительству решить проблему выбросов метана в стране, повысить энергоэффективность и производство возобновляемой энергии, а также разработать долгосрочную стратегию борьбы с изменением климата.

“АБР ценит свое давнее партнерство с Туркменистаном”, – сказал г-н Чен.

“Наша новая стратегия странового партнерства расширит нашу поддержку в новых областях и удвоит нашу существующую работу, чтобы помочь правительству продолжить диверсификацию экономики и позиционировать страну как торговый и транзитный центр. АБР стремится помочь Туркменистану развить экономику, которая была бы более устойчивой, жизнестойкой и конкурентоспособной — на благо туркменского народа”, – добавил он.

Во время своего 5-дневного визита г-н Чен встретился с управляющим АБР и председателем Центрального банка Туркменистана Тойли Маликовым, вице-премьерами Баймыратом Аннамаммедовым и Ходжамыратом Гелдимырадовым, генеральным директором Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана Мамметханом Чакыевым и другими официальными лицами.

В страновую стратегию на 2024-2028 годы будет включена поддержка МСП и стартапов, государственно-частное партнерства, цифровых технологий, изучение потенциала Туркменистана по использованию солнечной энергии и сектора управления водными ресурсами. Новая стратегия будет опираться на существующие сферы деятельности банка, в частности в области региональной связуемости и улучшения экономической диверсификации.

С тех пор как Туркменистан присоединился к АБР в 2000 году, банк выделил около 635 миллионов долларов на улучшение энергетической и транспортной инфраструктуры страны. Проект железной дороги Север–Юг, финансируемый АБР, помог увеличить торговлю с другими странами региона. Продолжающийся проект по укреплению национальной электросети повысит ее надежность и эффективность, а также поддержит экспорт электроэнергии зарубеж.

Чен в рамах визита в Туркменистан посетил один из проектов по укреплению электросети. Он также совершил поездку по железной дороге из Ашхабада в Душак, где встретился с железнодорожными служащими и осмотрел диспетчерскую этой станции. АБР рассматривает проект по модернизации железных дорог в Туркменистане, включая 170-километровый участок главного железнодорожного коридора страны Ашхабад–Душак, который позволит увеличить максимальную скорость движения пассажирских и грузовых поездов.

Туркменистан является членом Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), партнерства стран и партнеров по развитию, работающих вместе для устойчивого развития региона. Через ЦАРЭС АБР поддерживает вступление Туркменистана во Всемирную торговую организацию, которая в прошлом году предоставила стране статус присоединяющейся страны.

АБР также помогает укреплять институциональный потенциал правительства по формированию и реализации политики, основанной на фактических данных. Банк организовал тренинг для должностных лиц Министерства финансов и экономики по анализу макроэкономической политики.

АБР привержен достижению процветающего, инклюзивного, жизнестойкого и устойчиво развивающегося Азиатско-Тихоокеанского региона. Банк был основан в 1966 году и сейчас объединяет 68 стран-членов. ///АБР, 16 июня 2023 г.

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