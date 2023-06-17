ПРООН расширяет возможности лиц, принимающих решения по планированию водных ресурсов в Туркменистане в условиях меняющегося климата

Ашхабад, 13 июня 2023 г.: В рамках проекта «Развитие национального процесса планирования адаптации в Туркменистане», реализуемого Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) при финансовой поддержке Зеленого климатического фонда (ЗКФ) в сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана, была запущена серия семинаров по адаптации к изменению климата и водным ресурсам. Семинары организованы в партнерстве с Научно-информационным центром Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии и Научно-информационным центром Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию, двумя региональными структурами Международного фонда спасения Арала.

Основной целью семинаров является информирование и наращивание потенциала целевой группы для реагирования на комплексные риски, связанные с изменением климата в Туркменистане, и внедрение адаптационных мер в планирование использования водных ресурсов, принимая во внимание гендерные аспекты и интересы различных групп населения. Целевая группа представлена соответствующими лицами, принимающими решения, из Меджлиса Туркменистана, Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана, Министерства юстиции Туркменистана, Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, Министерства образования Туркменистана, Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана, Государственного комитета статистики Туркменистана, Гидрометеорологической службы Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана, Главного управления гражданской обороны и спасательных операций Министерства обороны Туркменистана, Государственного научно-исследовательского проектного института «Туркменсувылымтаслама», производственного объединения «Дашогузсувходжалык», хякимлика г. Ашхабад и Института Каспийского моря.

Ожидается, что в результате шести последовательных семинаров местные специалисты, участвующие в планировании адаптации в стране, улучшат свои знания по вопросам управления водными ресурсами и смогут учитывать климатический фактор при планировании адаптации и управлении всем процессом НАП, особенно в наиболее важной области управления водными ресурсами.

В ходе первого семинара участники были проинформированы об условиях формирования, использования и охраны водных ресурсов в контексте изменения климата на глобальном, региональном и национальном уровнях. Участники семинара обсудили влияние изменения климата на водные ресурсы, что оказывает значительный эффект на экономику и общество, поскольку различные секторы экономики напрямую зависят от водных ресурсов. ///ПРООН Туркменистан

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