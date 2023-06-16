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Туркменский полпред встретился в Нидерландах с крупнейшим в мире производителем морских технологий

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Посол Туркменистана в Бельгии Сапар Пальванов встретился с генеральным директором компании “Royal IHC” Яном-Питером Клевером и посетил учебный центр, а также промышленное предприятие голландской компании, расположенные в Киндердейке, Нидерланды, сообщается туркменское дипведомство в Брюсселе.

Посол обсудил с голландским бизнесменом перспективы и возможности углубления двустороннего делового сотрудничества между компанией и Госкомитетом водного хозяйства Туркменистана.

Опираясь на успешный опыт сотрудничества, глава компании назвал Туркменистан надежным деловым партнером и выразил готовность к реализации новых совместных проектов различного масштаба.

Royal IHC, крупнейший в мире производитель дноуглубительных судов, ведущий поставщик морских технологий, с опытом, история которого восходит к середине 17-го века.

https://www.royalihc.com/

 

///nCa, 16 июня 2023 г.

 

#Royal_IHC, #Туркменистан, #Нидерланды, #Сапар_Пальванов

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