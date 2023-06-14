Туркменистан принимает участие в 111-й сессии Международной конференции труда

13 июня 2023 года министр труда и социальной защиты населения Туркменистана Мухаммедсеит Силапов принял участие в пленарном заседании 111-й сессии Международной конференции труда в Женеве, сообщили в Постоянном представительстве Туркменистана при Отделении ООН в Женеве.

Министр выступил с заявлением от имени правительственной делегации Туркменистана.

В ходе своего выступления министр подтвердил приверженность Туркменистана Декларации Столетия МОТ о будущем сферы труда и приветствовал доклад Генерального директора о “Продвижении социальной справедливости”, который важен для реагирования на экономическое развитие, сохранения рабочих мест и увеличения доходов.

Было также упомянуто, что миссии МОТ неоднократно посещали Туркменистан, и результатом совместной деятельности за прошедший год стало принятие Дорожной карты мероприятий по сотрудничеству между МОТ и Правительством Туркменистана на 2023 год.

Международная организация труда проводит свою 111-ю ежегодную конференцию с 5 по 16 июня 2023 года. Делегаты в составе работников, работодателей и правительств из 187 государств – членов МОТ рассматривают широкий круг вопросов, включая переход к устойчивой и инклюзивной экономике, качественное обучение и охрану труда.

Министр социальной защиты Туркменистана встретился с Генеральным директором МОТ

13 июня 2023 года делегация Туркменистана во главе с министром труда и социальной защиты населения Туркменистана Мухаммедсейитом Силаповым встретилась с Гилбертом Ф. Хунгбо, Генеральным директором МОТ, в рамках 111-й сессии Международной конференции труда.

В ходе встречи стороны обсудили возможности расширения сотрудничества между МОТ и Правительством Туркменистана, реализацию недавно утвержденной Дорожной карты мероприятий по сотрудничеству между МОТ и Правительством Туркменистана на 2023 год и обменялись мнениями о недавних технических визитах миссии МОТ на высоком уровне в Туркменистан.

Генеральный директор МОТ высоко оценил усилия правительства Туркменистана по удовлетворению потребностей в более активных, скоординированных и согласованных действиях в поддержку социальной справедливости. ///nCa, 14 июня 2023 г.

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