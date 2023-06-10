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ЮНЕСКО может оказать техническую помощь Туркменистану в области цифрового образования

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ЮНЕСКО может оказать Туркменистану техническую поддержку в области цифрового образования. Речь об этом шла в ходе встречи Посла, Постоянного представителя Туркменистана при ЮНЕСКО Максата Чарыева с Директором Института ЮНЕСКО по информационным  технологиям в образовании Тао Жаном, которая состоялась 9 июня.

Тао Жан высоко оценил стремление Туркменистана расширить образовательные возможности с помощью технологий. Он подчеркнул приверженность ЮНЕСКО развитию глобального партнерства и предложил техническую помощь, наращивание потенциала и обмен знаниями для содействия реализации эффективных стратегий цифрового образования в Туркменистане.

В ходе встречи обсуждались различные темы, в том числе, важность включения информационных технологий в учебные программы и необходимость разработки комплексных программ цифровой грамотности.

Посол поделился инициативами и усилиями страны по продвижению цифрового образования и выразил заинтересованность в экспертизе и поддержке ЮНЕСКО в дальнейшем продвижении этих начинаний.

Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО), расположенный в Москве, был создан по решению 29-ой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО (ноябрь 1997) и является структурным подразделением ЮНЕСКО. ИИТО является единственным Институтом ЮНЕСКО первой категории, специализирующимся в области применения ИКТ в образовании.

В соответствии с новой глобальной повесткой дня «Образование 2030», ИИТО развивает ряд стратегических приоритетных областей для решения новых задач. Миссия ИИТО в новой эре заключается в продвижении инновационного использования ИКТ и содействии достижению Цели в области устойчивого развития (ЦУР) 4 с помощью решений и передовых практик, основанных на использовании ИКТ. ///nCa, 10 июня 2023 г.

 

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