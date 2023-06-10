Венгрия считает, что Центральная Азия играет более важную роль в новую эру мировой экономики

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая перед журналистами в Ашхабаде после своей встречи с туркменским руководством в эту пятницу, заявил, что нынешняя ситуация нарушила традиционные экономические отношения и вполне может открыть новую эру в мировой экономике. Эти изменения, “с нашей точки зрения, с европейской точки зрения, повысили роль Центральноазиатского региона”, – заявил он.

Об этом сообщили MTI и другие средства массовой информации Венгрии.

Орбан сказал, что традиционные маршруты транспортировки и снабжения с Востока на Запад были нарушены, и поэтому мы должны “искать новые маршруты и новых партнеров”. Нынешняя ситуация повышает важность всего Центральноазиатского региона, и у этого региона есть хороший шанс стать мостом между Востоком и Западом”, – подчеркнул он.

Говоря о транспортировке туркменских и других центральноазиатских энергоресурсов в Европу, Орбан отметил, что «это будет нелегко, поскольку придется решать сложные инфраструктурные и транспортные вопросы, которые выходят за рамки компетенции обеих стран». «Мы кровно заинтересованы в разрешении открытых вопросов, касающихся Каспийского моря, в кратчайшие возможные сроки», – заявил он.

Он призвал к активизации соглашения о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Туркменистаном, которое было подписано около 25 лет назад. /// nCa, 10 июня 2023 г.

#Венгрия, #Туркменистан, #Центральная_Азия, #Туркмено-венгерские_отношения, #Премьер-министр_Виктор_Орбан, #энергоносители, #ЕС