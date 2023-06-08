Российские археологи вернулись в Туркменистан и обнаружили ранее не встречавшиеся артефакты

Руководитель проекта и группы ученых, прибывших в Туркменистан, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук (РАН) доктор исторических наук Надежда Анатольевна Дубова любезно согласилась дать интервью редакции сетевого информационного издания «Голос СНГ».
Напомним, что этот сакральный объект был открыт в 1972 году группой ученых, которую возглавлял знаменитый археолог, доктор исторических наук Виктор Иванович Сарианиди (1929-2013). В течение последующих лет в древнем оазисе старой дельты реки Мургаб, давно превратившемся в пустыню, были обнаружены еще несколько десятков поселений, крупнейшим из которых является Гонур-депе. Все они существовали более 4 тысяч лет тому назад, в эпоху бронзы.
Надежда Анатольевна, расскажите пожалуйста, как вас свела судьба с Маргианской экспедицией?
— В конце прошлого столетия мы приехали в Туркменистан практически как туристы. Захотелось приехать в Центральную Азию и больше ничего. С этой поездки и началось моё знакомство с Гонур-депе и сотрудничество с Виктором Ивановичем Сарианиди. Когда мы сюда впервые приехали, он провёл для нас экскурсию по всему памятнику, и раскопанный город своим масштабом произвёл фантастическое впечатление.
А какой была ваша первая серьёзная находка на Гонур-депе?
— Моя первая находка случилась весной 2002 года. Это был лён, который я обнаружила в одном из вскрытых захоронений. Несмотря на то, что я антрополог, я костями не занималась, а изучала современное население. И вот тогда у меня просто дрожали руки, когда я работала над извлечением чудом уцелевшего фрагмента матерчатого полотна. Он сохранился благодаря тому, что в него была завёрнута бронзовая пластинка, и за счёт бронзовых окислов, ткань буквально забронзовела. Когда я её извлекла, она была необычайно шелковистая, похожая на крылья бабочки.
Разрешите вас поздравить с возобновлением исследовательской деятельности на Гонур-депе. Как в новом сезоне протекает работа?
— Спасибо. Очень отрадно, что наша экспедиция смогла продолжить работу. Я являюсь руководителем совместной экспедиции с российской стороны, а со стороны Туркменистана ее возглавляет начальник Национального управления по охране, изучению и реставрации памятников истории и культуры, доктор архитектуры Мухаммед Аннаевич Мамедов.
У нас действительно был большой перерыв в раскопках. Но этот вынужденный простой мы с Алексеем Фрибусом, археологом из Института истории материальной культуры (Санкт-Петербург) каждый у себя дома использовали для анализа своих старых материалов и подготовки публикаций по итогам раскопок прошлых сезонов. А этой весной была очень интересная и насыщенная работа, мы обнаружили очень интересные артефакты.
Так, в одном из погребений нашли глиняные шарики, в которые были воткнуты куски керамики, таких шариков раньше на Гонур-депе никогда не находили, их было семь или восемь, и они стояли в определенном порядке. Это говорит о том, что они явно использовались для определенного ритуала.
Также в этот раз были обнаружены очень интересные по конструкции погребальные сооружения, не на основном памятнике, а в соседнем маленьком поселении. Причем мы пытаемся понять, для чего или для кого было это поселение. Пока определить это достаточно сложно, так как строения, очень нехарактерные для того периода, маленькие, неказистые и в них почти нет погребального инвентаря.
Там много странностей — вырыт огромный котлован, в него ведёт спуск-пандус. И явно это было каким-то входом, который был заложен кирпичами. А всё это внутреннее пространство порядка 20 квадратных метров было завалено сотнями фрагментов керамики, человеческими костями.
Были и такие погребения, которые мы раньше не встречали при раскопках на Гонур-депе, то есть они отличались оригинальной конструкцией.
Для ясности отмечу, что на Гонур-депе выявлено 10 типов погребений, предположительно это говорит о социальных слоях населения. Люди разного достатка хоронились по-разному и в разного типа могилах. Пока понять сложно все причины происходящего четыре с половиной тысячи лет назад. Поэтому у нас появилось одно из тематических направлений, которое будет этому посвящено.
А в самих погребениях были ли какие-нибудь необычные предметы?
— Да, найдены занимательные находки, которые можно трактовать как фигурки для какой-то игры. В очень богатых могилах мы находили даже игральные доски. Они клеточные, сделаны на основе дерева или кости.
Также в одном из погребений мы впервые нашли каменные фигурки разного цвета. Они представляли собой усеченные конусы, стоявшие в определенном порядке параллельно друг другу. И что самое интересное, они сделаны из того же материала, из которого сделаны мозаичные вставки, которыми славится Гонур-депе.
Данный комплект фигурок чем-то напоминает шахматы. Древние жители Маргианы брали заготовки одного минерала, нагревали его, что-то вырезали, затем опять нагревали и как доказал наш сотрудник, кандидат геолого-минералогических наук Анатолий Юминов из Челябинского государственного университета, затем они их покрывали глазурью.
Можно ли на основе находок конкретизировать связь с другими цивилизациями?
— Раннее были найдены маленькие палочки из слоновой кости, в разрезе квадратные, на одной стороне кружочек, а на другой два кружочка, на третьей три, а на четвертой крест. Самое интересное, такого рода игра по сей день существует в Индии.
Отмечу, что такие же самые палочки были найдены на памятнике в долине реки Инд, на городище той же эпохи Мохенджо-Даро. В целом это доказывает прямые связи с древнеиндийской цивилизацией. Существует предположение, что это были гадательные палочки.
Сколько лет процветало городище Гонур-депе?
— Оно существовало в цветущем виде примерно с 2500 до 1800 года до нашей эры, то есть около семи веков. Вся жизнь концентрировалась вокруг реки Мургаб. Однако в Центральной Азии все реки двигаются, и когда-то вода начала отсюда уходить.
Это был не обычный город, а крупный ритуальный центр, в котором почти никто не жил. Судя по всему, там жил только верховный правитель и те люди, которые обслуживали храмовый комплекс.
А есть ли гипотезы о конфессиональной принадлежности жителей Гонур-депе?
— Что-то точно сказать об отношении к определенной конфессии мы не можем, но здесь были найдены печати, на которых были изображения женщин в красивых месопотамских платьях, которые считаются богинями, есть другие богини, которые сидят на кресле, есть изображения женских фигур из которых растут колосья и другие растения. Все это свидетельствует о каких-то языческих культах плодородия, распространенных в древности у многих народов мира поклонении богине-матери.
В свое время Сарианиди выдвинул гипотезу о протозорастризме в древней Маригане, то есть о наличии элементов возникшей гораздо позже религии огнепоклонников — зороастрийцев.
Как вы поясните термин Бактрийско-маргианская археологическая культура?
— Виктор Сарианиди, работая здесь еще до открытия Гонур-депе, стал обращать внимание на то, что очень много похожих предметов находилось в пределах очень большой территории от Маргианы на юго-востоке Туркменистана до Бактрии на севере Афганистана, где он также работал в семидесятых годах прошлого века. В связи с этим он выдвинул идею о существовании в эпоху бронзы единой культурной общности, которая была распространена на гигантском в географическом плане пространстве и имела очень много схожих элементов.
Французский исследователь Анри-Поль Франкфор предложил назвать её Цивилизацией Окса. Он работал на похожих памятниках в Северном Афганистане и считал, что река Амударья является центром всего этого. Однако с этой идеей очень многие были не согласны (Окс — греческое название Амударьи).
Виктор Иванович говорил о Бактрии и Маргиане как о двух различных территориях. Потом началось накопление данных, люди стали находить идентичные элементы на очень больших расстояниях, в настоящее время такие элементы есть и в пределах Оманского залива, и в Индии. Очень много сейчас памятников открыто на западе Турции, некоторые найденные там артефакты идентичны артефактам, найденным на Гонур-депе.
Американский исследователь Грегори Поссел этому огромному пространству предложил название — Центральноазиатская сфера взаимодействия, то есть на огромном пространстве разные культуры взаимодействовали между собой. Это был некий культурный синтез.
А когда мировое научное сообщество ознакомилось, с процветавшей свыше 4 тысяч лет назад на территории Туркменистана культурой?
— Виктор Иванович в 2006 году обратился с инициативой к руководству Туркменистана. Она заключалась в том, чтобы все узнали об уникальных маргианских находках. По его доводам желательно было пригласить в Туркменистан специалистов этой области со всего мира, чтобы они лично ознакомились с памятником архитектуры и найденными артефактами.
И вот осенью 2006 года в городе Мары была проведена большая археологическая конференция. Приехали выдающиеся эксперты, исследователи и археологи с мировыми именами. Руководство Туркменистана организовало приезд более 200 специалистов. Это было впечатляющее зрелище. Гонур-депе «ожил» и это было здорово, все были в хорошем шоке от того, что здесь увидели.
Основная цель той конференции была достигнута. Во многих странах мира узнали о существовании на территории Туркменистана еще одного, прежде неизвестного центра цивилизации древнего Востока.
Весенний полевой сезон завершился, что вы скажете на будущее?
— Эта заповедная территория ещё не до конца открыла учёным свои тайны. Есть полное понимание того, что в будущем предстоит большая работа и много новых открытий. И я уверена, что наши находки будут анализироваться учеными разных стран не одно столетие.
Вместе с тем со своей сторону хочу выразить надежду, что мы следующей осенью вновь прибудем в тёплый и гостеприимный Туркменистан, чтобы продолжить наши исследования.
///Первоначально опубликовано здесь: https://sng.fm/26964-rossijskie-arheologi-vernulis-v-turkmenistan-na-gonur-depe.html
#Гонур-депе, #Туркменистан, #Маргиана, #Сарианди, #археология, #Россия, #Институт_этнологии_антропологи_им_Миклухо-Маклая, #Надежда_Дубова