Российские археологи вернулись в Туркменистан и обнаружили ранее не встречавшиеся артефакты

— Спасибо. Очень отрадно, что наша экспедиция смогла продолжить работу. Я являюсь руководителем совместной экспедиции с российской стороны, а со стороны Туркменистана ее возглавляет начальник Национального управления по охране, изучению и реставрации памятников истории и культуры, доктор архитектуры Мухаммед Аннаевич Мамедов.

У нас действительно был большой перерыв в раскопках. Но этот вынужденный простой мы с Алексеем Фрибусом, археологом из Института истории материальной культуры (Санкт-Петербург) каждый у себя дома использовали для анализа своих старых материалов и подготовки публикаций по итогам раскопок прошлых сезонов. А этой весной была очень интересная и насыщенная работа, мы обнаружили очень интересные артефакты.

Так, в одном из погребений нашли глиняные шарики, в которые были воткнуты куски керамики, таких шариков раньше на Гонур-депе никогда не находили, их было семь или восемь, и они стояли в определенном порядке. Это говорит о том, что они явно использовались для определенного ритуала.

Также в этот раз были обнаружены очень интересные по конструкции погребальные сооружения, не на основном памятнике, а в соседнем маленьком поселении. Причем мы пытаемся понять, для чего или для кого было это поселение. Пока определить это достаточно сложно, так как строения, очень нехарактерные для того периода, маленькие, неказистые и в них почти нет погребального инвентаря.

Там много странностей — вырыт огромный котлован, в него ведёт спуск-пандус. И явно это было каким-то входом, который был заложен кирпичами. А всё это внутреннее пространство порядка 20 квадратных метров было завалено сотнями фрагментов керамики, человеческими костями.

Были и такие погребения, которые мы раньше не встречали при раскопках на Гонур-депе, то есть они отличались оригинальной конструкцией.

Для ясности отмечу, что на Гонур-депе выявлено 10 типов погребений, предположительно это говорит о социальных слоях населения. Люди разного достатка хоронились по-разному и в разного типа могилах. Пока понять сложно все причины происходящего четыре с половиной тысячи лет назад. Поэтому у нас появилось одно из тематических направлений, которое будет этому посвящено.