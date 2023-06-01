Годовой отчет ЮНИСЕФ за 2022 год – Для каждого ребенка, каждая возможность

Для детей по всему миру 2022 год был годом трудных испытаний и неразрешимых кризисов.

Миллионы людей пострадали от последствий наводнений, штормов и засух, связанных с изменением климата, с трудом получали доступ к основным услугам в условиях ожесточенных конфликтов или продолжали ощущать социально-экономические последствия пандемии.

Это были одни из факторов, которые привели к глобальному кризису в области питания, когда 45 миллионов детей в возрасте до 5 лет страдали от истощения. Во многих общинах резко возросли расходы на основные продукты питания и товары первой необходимости, что привело к обнищанию большего числа семей.

“Вот уже более 75 лет ЮНИСЕФ работает над защитой детей в такие сложные времена. И в 2022 году, когда нуждающихся детей было больше, чем когда-либо в истории нашей организации, мы должны были проявить себя наилучшим образом”, – отмечают в Детском Фонде ООН.

Вот лишь некоторые из достижений ЮНИСЕФ в 2022 году:

356,3 миллиона детей в возрасте до 5 лет – больше, чем когда–либо прежде, – воспользовались программами по предотвращению недоедания.

77,9 миллиона детей были вакцинированы против кори.

37,9 миллиона детей и подростков, не посещающих школу, получили доступ к образованию.

Более чем в два раза увеличилось число детей, подростков и лиц, которым были предоставлены услуги по охране психического здоровья и психосоциальной поддержке на уровне общин.

4,5 миллиона детей-инвалидов были охвачены программами, учитывающими интересы инвалидов.

39 миллионов человек получили доступ к водоснабжению, санитарии или гигиене в чрезвычайных гуманитарных ситуациях.

С годовым отчетом ЮНИСЕФ за 2022 год можно ознакомиться здесь: https://www.unicef.org/reports/unicef-annual-report-2022

///ЮНИСЕФ

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