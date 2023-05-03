В Ашхабаде стартует 2-я Международная конференция и выставка «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие»

2-я Международная конференция и выставка «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие» (ITTC 2023) состоится 3-4 мая 2023 года в Ашхабаде, Туркменистан.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравительное послание участникам конференции, в котором отмечается: «Благодаря выгодному географическому расположению наша суверенная Отчизна превращается в один из главных центров пересечения трансконтинентальных маршрутов. Сегодня Туркменистан располагает внушительным потенциалом для развития всех видов транспорта. Предпринимаются также целевые меры по привлечению крупных инвестиций для повышения позиции нашей страны как ключевого транспортно-транзитного узла, создания новых транспортно-транзитных коридоров и профильной инфраструктуры».

«Туркменистан, имея выход к открытому морю, активно интегрируется в транскаспийские пути сообщения и стремится максимально реализовать потенциал в данной области. В свою очередь строительство Международного морского порта позволило значительно расширить национальный морской флот, увеличить объём грузопотока и транзитных перевозок, повысить качество обслуживания иностранных судов», – подчеркивает глава государства.

В своем поздравлении Президент выделил ряд проектов связуемости, которые сегодня продвигаются Туркменистаном. В их числе – строительство автобана Ашхабад–Туркменбаши, прокладка автомагистрали и моста через Гарабогаз по маршруту Туркменбаши–Казахстан, транспортный коридор Туркменистан-Иран-Ирак-Турция (коридор Восток-Запад), коридор Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман, коридор Афганистан–Туркменистан–Азербайджан–Грузия (Ляпис Лазули).

Организаторами Международной конференции являются Агентство транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана, а также Агентства: «Туркмендемирёллары», «Туркменавтоулаглары», «Туркменховаеллары», «Туркменденизёллары», «Туркменарагатнашык», «Демирёллары» Открытые акционерные общества: «Туркменские авиалинии», «Морской торговый флот», «Балканский судостроительно-ремонтный завод» и «Транспортно-логистический центр Туркменистана» в партнерстве с ХО «Туркмен Форум».

Ключевые темы конференции:

Глобальные вызовы и возможности: перспективы наращивания торговли через логистику

Транспортно-логистическая взаимосвязанность в мировой экономике

Последние тенденции цифровизации в торговле и логистике

Торговля и промышленность: развитие и сотрудничество

Роль государственно-частного партнёрства в развитии связанности транспортно-логистической инфраструктуры

Инновационные технологии, наука и образование в транспортно-логистическом секторе: взгляд в будущее

В ITTC 2023 примут участие более 700 делегатов. ///nCa, 3 мая 2023 г.