News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

Home » Международный форум по привлечению инвестиций в энергетический сектор Туркменистана – Заключительный день – Основные выводы

Международный форум по привлечению инвестиций в энергетический сектор Туркменистана – Заключительный день – Основные выводы

By

Эльвира Кадырова

Второй и последний день Дубайского международного форума по привлечению инвестиций в энергетический сектор Туркменистана включал две сессии под названием «Инвестиционные возможности в энергетическом секторе Туркменистана: шельфовые проекты» и «Ускорение монетизации и диверсификации новых энергетических ресурсов Туркменистана».

Высокопоставленные должностные лица и делегаты Dragon oil, Yug-Neftegaz Private Limited, ГК “Туркменгеология”, GaffneyCline, ЕЭК ООН, SPT Energy Group, Topsoe, Daewoo E&C, Брюссельского энергетического клуба, офиса постоянного координатора ООН в Туркменистане, Stamicarbon, Wondernet Express Investment Group представили видение своих компаний по указанным темам.

Вот несколько ключевых идей и значимых выводов, почерпнутых из огромного объема информации, прозвучавшей во второй день конференции:

  • Повестка широкого перехода на возобновляемые источники энергии не может умалять важность инвестирования в технологии переработки ископаемых видом топлива. В конечном итоге, диапазон продуктов глубокой переработки довольно широк – от различных видов удобрений, за счет которых достигается продовольственная устойчивость – до экологически чистого топлива. В качестве примера последнего можно назвать лицензионные технологии TIGAS от TOPSOE для заводов GTG, благодаря которым сегодня Туркменистан является пионером в производстве экологичного бензина. Следовательно, переработка углеводородов – это один из ключей к экологизации ТЭК.
  • Глубокая переработка способствует эффективной монетизации углеводородных ресурсов.
  • В 2050 году мир будет потреблять больше энергии, чем сегодня. Ископаемое топливо останется востребованным до 2050 года. По оценкам большинства МНК, в 2050 году на долю нефти и природного газа будет приходиться 20%-55% мирового энергобаланса. Возобновляемые источники энергии в основном вытеснят уголь и небольшую часть нефти. Спрос на природный газ растет, главным образом для удовлетворения растущих потребностей в электроэнергии. Технологии будут продолжать играть жизненно важную роль в формировании будущего энергетического баланса.
  • Принимая во внимание растущую экологическую озабоченность, лидеры газового и нефтяного секторов усердно стремятся найти сбалансированное решение, оценивая потенциальное воздействие на бизнес как с точки зрения рисков, так и возможностей.
  • Долгосрочные партнеры в энергетическом секторе Туркменистана, хорошо осведомленные о целостном экологическом подходе страны, включают в свои операционные стратегии такие цели, как минимизация углеродного следа и сокращение выбросов.
  • Туркменистан предпринимает значительные усилия в рамках своей экологической стратегии, начиная от ежеквартальных экологических инспекций на предмет соблюдения природоохранного законодательства внутри страны и заканчивая глобальной инициативой по размещению в Ашхабаде Регионального центра климатических технологий для Центральной Азии. Сфера влияния деятельности Центра – технологии смягчения последствий климатических сдвигов, которые в значительной степени ориентированы на энергетический сектор. Данное направление Центра простимулирует реализацию рентабельных проектов в области зеленой энергетики. ///nCa, 27 апреля 2023 г.

 

 

Related posts:

  1. Международное роуд-шоу по привлечению инвестиций в энергетический сектор Туркменистана – 26-27 апреля 2023 г, Дубай
  2. Завершилось пленарное заседание Дубайского форума по привлечению инвестиций в энергетический сектор Туркменистана – природный газ становится “промежуточным топливом” на пути к экологизации углеводородного сектора
  3. Более 100 делегатов зарегистрировалось для участия в Международном форуме по привлечению иностранных инвестиций в энергетический сектор Туркменистана
  4. Hyundai Engineering – Бронзовый партнер Международного форума по привлечению иностранных инвестиций в энергетический сектор Туркменистана
  5. Президент Туркменистана поздравил участников Дубайского форума по привлечению инвестиций в ТЭК
  6. Международный Инвестиционный Форум – Нефть и Газ Туркменистана 2021
  7. Mitro International Limited – Золотой участник Международного форума по привлечению иностранных инвестиций в энергетику Туркменистана
  8. Международный Инвестиционный Форум «Нефть и Газ Туркменистана 2022»
  9. Туркменистан предлагает открытые возможности для инвестиций в месторождение Галкыныш и каспийский шельфовый сектор
  10. В Ашхабаде состоялся международный медиа-форум, посвященный 25-летию постоянного Нейтралитета Туркменистана и избранию нашей страны заместителем председателя 75-й сессии Генассамблеи ООН
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan