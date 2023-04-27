Международный форум по привлечению инвестиций в энергетический сектор Туркменистана – Заключительный день – Основные выводы

Эльвира Кадырова

Второй и последний день Дубайского международного форума по привлечению инвестиций в энергетический сектор Туркменистана включал две сессии под названием «Инвестиционные возможности в энергетическом секторе Туркменистана: шельфовые проекты» и «Ускорение монетизации и диверсификации новых энергетических ресурсов Туркменистана».

Высокопоставленные должностные лица и делегаты Dragon oil, Yug-Neftegaz Private Limited, ГК “Туркменгеология”, GaffneyCline, ЕЭК ООН, SPT Energy Group, Topsoe, Daewoo E&C, Брюссельского энергетического клуба, офиса постоянного координатора ООН в Туркменистане, Stamicarbon, Wondernet Express Investment Group представили видение своих компаний по указанным темам.

Вот несколько ключевых идей и значимых выводов, почерпнутых из огромного объема информации, прозвучавшей во второй день конференции: