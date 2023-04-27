Международный форум по привлечению инвестиций в энергетический сектор Туркменистана – Заключительный день – Основные выводы

Эльвира Кадырова
Второй и последний день Дубайского международного форума по привлечению инвестиций в энергетический сектор Туркменистана включал две сессии под названием «Инвестиционные возможности в энергетическом секторе Туркменистана: шельфовые проекты» и «Ускорение монетизации и диверсификации новых энергетических ресурсов Туркменистана».
Высокопоставленные должностные лица и делегаты Dragon oil, Yug-Neftegaz Private Limited, ГК “Туркменгеология”, GaffneyCline, ЕЭК ООН, SPT Energy Group, Topsoe, Daewoo E&C, Брюссельского энергетического клуба, офиса постоянного координатора ООН в Туркменистане, Stamicarbon, Wondernet Express Investment Group представили видение своих компаний по указанным темам.
Вот несколько ключевых идей и значимых выводов, почерпнутых из огромного объема информации, прозвучавшей во второй день конференции:
- Повестка широкого перехода на возобновляемые источники энергии не может умалять важность инвестирования в технологии переработки ископаемых видом топлива. В конечном итоге, диапазон продуктов глубокой переработки довольно широк – от различных видов удобрений, за счет которых достигается продовольственная устойчивость – до экологически чистого топлива. В качестве примера последнего можно назвать лицензионные технологии TIGAS от TOPSOE для заводов GTG, благодаря которым сегодня Туркменистан является пионером в производстве экологичного бензина. Следовательно, переработка углеводородов – это один из ключей к экологизации ТЭК.
- Глубокая переработка способствует эффективной монетизации углеводородных ресурсов.
- В 2050 году мир будет потреблять больше энергии, чем сегодня. Ископаемое топливо останется востребованным до 2050 года. По оценкам большинства МНК, в 2050 году на долю нефти и природного газа будет приходиться 20%-55% мирового энергобаланса. Возобновляемые источники энергии в основном вытеснят уголь и небольшую часть нефти. Спрос на природный газ растет, главным образом для удовлетворения растущих потребностей в электроэнергии. Технологии будут продолжать играть жизненно важную роль в формировании будущего энергетического баланса.
- Принимая во внимание растущую экологическую озабоченность, лидеры газового и нефтяного секторов усердно стремятся найти сбалансированное решение, оценивая потенциальное воздействие на бизнес как с точки зрения рисков, так и возможностей.
- Долгосрочные партнеры в энергетическом секторе Туркменистана, хорошо осведомленные о целостном экологическом подходе страны, включают в свои операционные стратегии такие цели, как минимизация углеродного следа и сокращение выбросов.
- Туркменистан предпринимает значительные усилия в рамках своей экологической стратегии, начиная от ежеквартальных экологических инспекций на предмет соблюдения природоохранного законодательства внутри страны и заканчивая глобальной инициативой по размещению в Ашхабаде Регионального центра климатических технологий для Центральной Азии. Сфера влияния деятельности Центра – технологии смягчения последствий климатических сдвигов, которые в значительной степени ориентированы на энергетический сектор. Данное направление Центра простимулирует реализацию рентабельных проектов в области зеленой энергетики. ///nCa, 27 апреля 2023 г.