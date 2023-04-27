Концерн «Туркменнефть» предлагает возможности для инвестирования в добычу и переработку углеводородных ресурсов туркменского сектора Каспийского моря  

Общие запасы углеводородных богатств туркменского сектора Каспийского моря оцениваются в 18,2 миллиарда тонн нефтяного эквивалента. Об этом заявил председатель Государственного концерна “Turkmennebit” (Туркмен нефть) Гуванч Агаджанов.

«Туркменистан намерен и далее расширять сотрудничество с зарубежными компаниями и международными партнерами, готовыми предложить новые высокоперспективные методы геологоразведки, передовые технологии в области горизонтального бурения скважин, разработки месторождений х в сложных горно-геологических условиях, предотвращения шлифования и укрепления фильтрующих зон в эксплуатационных скважинах, гидроизоляционных работ и устранения заколонных перетоков», – сказал он во время своего выступления на 4-й сессии Дубайского международного форума, посвященному энергетическому сектору Туркменистана.

Агаджанов далее напомнил, что в 2017 году на побережье Каспийского моря на месторождении Узынада собственными силами концерна была пробурена самая глубокая скважина в Центральноазиатском регионе глубиной 7 150 метров, из которой был получен промышленный приток нефтяного конденсата с суточным дебитом 200 тонн и 500 тысяч кубометров газа.

В настоящее время на месторождении уже пробурено более десятка новых скважин с аналогичными результатами, которые разрабатываются в промышленных масштабах.

«Открытие этого месторождения создает широкие перспективы для разведки углеводородов не только на континентальной части Туркменистана, но и значительно увеличивает потенциал открытия новых месторождений на шельфе самого Каспийского моря. А это, в свою очередь, повышает привлекательность иностранных инвестиций в разработку перспективных лицензионных блоков», – отметил он.

Помимо добывающего сектора, председатель «Туркменнефти» упомянул о некоторых возможностях для партнерства в перерабатывающей отрасли.

По его словам, Туркменистан планирует реализовать несколько проектов в сфере нефте- и газопереработки. К числу таких относится строительство установки гидроочистки дизельного топлива, установки замедленного коксования и каталитического крекинга с десульфурацией и установки по производству водорода.

В настоящее время деятельность концерна сосредоточена на западе Туркменистана. В настоящее время нефтяные активы концерна расположены более чем на 30 месторождениях, которые находятся на различных стадиях разработки. Количество действующих нефтяных и газовых скважин превышает 2300 единиц.

Нормативная база

Сотрудничество в нефтегазовом секторе как на суше, так и в туркменском секторе Каспийского моря с иностранными компаниями регулируется Законом Туркменистана “Об углеводородных ресурсах” и Соглашениями о разделе продукции.

Упомянутый Закон устанавливает очень благоприятные налоговые условия для инвесторов, по сравнению с законодательством постсоветских и других стран.

«Закон предусматривает только один вид налога – налог на прибыль и 2-3 платежа за права пользования природными ресурсами, освобождая инвесторов от всех других обязательных платежей (сборов, пошлин и т.д.)», – пояснил Агаджанов.

Закон Туркменистана “Об углеводородных ресурсах” основан на международно-правовой базе, которая включает международные договоры и соглашения с участием Туркменистана, в частности, Вашингтонскую конвенцию о защите инвестиций 1905 года, Договор к Энергетической хартии, Нью-Йоркскую конвенцию об исполнении арбитражных решений 1958 года, двусторонние международные соглашения о защите инвестиций с более чем 30 странами мира и другие международные договоры Туркменистана.

Успешный опыт СРП с Dragon Oil

Глава “Туркменнефти” упомянул в своем выступлении опыт сотрудничества с компанией Dragon Oil, работающей в Туркменистане с 1999 года на основе СРП. С момента начала деятельности компания вложила более 8 миллиардов долларов инвестиций и добыла свыше 54 миллионов тонн нефти.

В июле 2022 года соглашение было продлено до мая 2035 года.

Dragon Oil планирует пробурить 4 горизонтально направленные скважины глубиной около 4700 метров на структуре Челекенского купола.

“Бурение этих скважин сократит время ввода в эксплуатацию по сравнению с морским бурением, сведет к минимуму затраты на подключение к существующей инфраструктуре, позволит оценить и разработать доказанные запасы этой структуры, а также увеличить добычу нефти”, – указал Агаджанов.

Более того, согласно соглашению о сейсморазведочных работах с Dragon Oil от октября 2022 года, компания-субподрядчик BGP выполняет сейсморазведку 3D.

К настоящему времени выполнено 60% работ, а их полное завершение ожидается в середине мая 2023 года. ///nCa, 27 апреля 2023 г.