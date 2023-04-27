Коммюнике проведённой в Ашхабаде Международной конференции по продовольственной безопасности опубликовано в качестве официального документа 77-й сессии Генассамблеи ООН

Коммюнике Международной конференции «Сотрудничество в области продовольственной безопасности в условиях изменения климата», состоявшейся в г.Ашхабаде 10 марта 2023 года, опубликовано на шести официальных языках ООН (А/77/837) в качестве официального документа 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Документ опубликован под пунктами повестки дня 18 «Устойчивое развитие», 24 «Сельскохозяйственное развитие, продовольственная безопасность и питание» и 61 «Зона мира, доверия и сотрудничества Центральной Азии»./// Постоянное Представительство Туркменистана при ООН, Нью-Йорк, 26 апреля