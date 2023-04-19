News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

Home » Международная Конференция «Центральная Азия: на пути к устойчивому будущему посредством сильного регионального института»

Международная Конференция «Центральная Азия: на пути к устойчивому будущему посредством сильного регионального института»

By

Международная конференция «Центральная Азия: на пути к устойчивому будущему посредством сильного регионального института», посвященная 30-летию Международного Фонда спасения Арала пройдет с 5 по 7 июня 2023 года в городе Душанбе Республики Таджикистан.

За 30 лет своей деятельности МФСА смог обеспечить региональную площадку для диалога и сотрудничества в решении региональных проблем, связанных с водой и окружающей средой. МФСА способствовал развитию качественно новых межгосударственных отношений в регионе за счет укрепления регионального сотрудничества и бесконфликтного решения сложных водохозяйственных вопросов.

Конференция призвана подчеркнуть роль МФСА как уникальной площадки для водного и экологического сотрудничества в Центральной Азии, осмыслить прошлые достижения, дать представление о текущих направлениях сотрудничества и разработать программу будущего видения.

Конференция организовывается Исполнительным комитетом Международного фонда спасения Арала при поддержке Правительства Республики Таджикистан в сотрудничестве с партнерами по развитию.

В рамках Международной конференции «Центральная Азия: на пути к устойчивому будущему посредством сильного регионального института» заинтересованным сторонам предоставляется возможность организовать интерактивные диалоговые сессии, параллельные и специальные мероприятия, структурированные в соответствии с программой в первый день Конференции.

В работе Конференции ожидается участия высокопоставленных официальных лиц, политиков, экспертов, ученых и энтузиастов из государств-учредителей МФСА и других регионов, представляющих государственные органы, международные организации, финансовые институты, научные круги, гражданское общество и другие заинтересованные стороны. Особое внимание будет уделено участию молодежи, женщин, частного сектора и научного сообщества.

В рамках Конференции Исполнительным комитетом МФСА также планируется проведение заседания Правления МФСА и четвёртое заседание Координационной платформы Исполкома МФСА с международными партнерами по развитию.

Более подробную информацию по Конференции можно найти на официальном сайте Исполкома Международного Фонда Спасения Арала: https://ecifas-tj.org/mezhdunarodnaya-konferencziya/

 

 

Related posts:

  1. Конференция высокого уровня Европейский Союз – Центральная Азия: объединение усилий для климатических действий и «зеленого» перехода
  2. Евросоюз и Центральная Азия проведут в ноябре первую региональную конференцию по взаимосвязанности
  3. В ТУРКМЕНИСТАНЕ СОСТОЯЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ О РОЛИ НЕЙТРАЛИТЕТА В ОБЕСПЕЧЕНИИ МИРА, БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗВИТИЯ
  4. Опубликовано итоговое заявление встречи Центральная Азия+США
  5. Россия – Центральная Азия: 30 лет на пути дружбы и сотрудничества
  6. В Астане состоялся Первый Саммит ЕС-Центральная Азия
  7. В Ашхабаде прошла Международная конференция мира и доверия
  8. XXVI Международная конференция «Нефть и Газ Туркменистана »
  9. Министр иностранных дел Туркменистана выступил в ходе 13-го Форума сотрудничества «Центральная Азия-Корея»
  10. Международная конференция на тему «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязанность и развитие» состоится 18-19 июля 2022 года в Ашхабаде.
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan