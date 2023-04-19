Международная конференция «Центральная Азия: на пути к устойчивому будущему посредством сильного регионального института», посвященная 30-летию Международного Фонда спасения Арала пройдет с 5 по 7 июня 2023 года в городе Душанбе Республики Таджикистан.

За 30 лет своей деятельности МФСА смог обеспечить региональную площадку для диалога и сотрудничества в решении региональных проблем, связанных с водой и окружающей средой. МФСА способствовал развитию качественно новых межгосударственных отношений в регионе за счет укрепления регионального сотрудничества и бесконфликтного решения сложных водохозяйственных вопросов.

Конференция призвана подчеркнуть роль МФСА как уникальной площадки для водного и экологического сотрудничества в Центральной Азии, осмыслить прошлые достижения, дать представление о текущих направлениях сотрудничества и разработать программу будущего видения.

Конференция организовывается Исполнительным комитетом Международного фонда спасения Арала при поддержке Правительства Республики Таджикистан в сотрудничестве с партнерами по развитию.

В рамках Международной конференции «Центральная Азия: на пути к устойчивому будущему посредством сильного регионального института» заинтересованным сторонам предоставляется возможность организовать интерактивные диалоговые сессии, параллельные и специальные мероприятия, структурированные в соответствии с программой в первый день Конференции.

В работе Конференции ожидается участия высокопоставленных официальных лиц, политиков, экспертов, ученых и энтузиастов из государств-учредителей МФСА и других регионов, представляющих государственные органы, международные организации, финансовые институты, научные круги, гражданское общество и другие заинтересованные стороны. Особое внимание будет уделено участию молодежи, женщин, частного сектора и научного сообщества.

В рамках Конференции Исполнительным комитетом МФСА также планируется проведение заседания Правления МФСА и четвёртое заседание Координационной платформы Исполкома МФСА с международными партнерами по развитию.

Более подробную информацию по Конференции можно найти на официальном сайте Исполкома Международного Фонда Спасения Арала: https://ecifas-tj.org/mezhdunarodnaya-konferencziya/