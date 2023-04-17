Круглый стол в ИМО МИД Туркменистана осветил проблему фейковых новостей и социальных сетей – Часть первая

nCa Report

Это был шаг на неизведанную территорию, в буквальном смысле. — Круглый стол для СМИ, организованный совместно Министерством иностранных дел Туркменистана и Центром ОБСЕ в Ашхабаде 14 апреля 2023 года, стал уникальным и беспрецедентным событием.

Тема круглого стола – «Новые форматы взаимодействия в международной информационном пространстве».

Прошедшее мероприятие не относится к разряду событий, о котором можно просто сообщить и оставить в цикле вчерашних новостей. Эта тема окружающего нас мира.

Это первая часть нашей серии из четырех частей. В настоящей части мы выделим три контекста в надежде создать удобный шаблон для освещения будущих мероприятий подобного рода.

Во второй и третьей частях серии мы представим краткий отчет о работе круглого стола и проанализируем некоторые связанные с этим моменты.

Последняя часть серии будет посвящена мнениям.

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Первый контекст: Этот круглый стол стал началом диалога. Всех партнеров по диалогу не было за столом просто потому, что неизвестно, кто пожелал бы и мог бы стать партнером. Логично предположить, что диалог, начатый в прошлую пятницу, перерастет в динамичное по своей природе повествование. Чтобы эта инициатива приносила практическую и постоянную пользу, она должна действовать как живой организм.

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Второй контекст, связанный с первым, заключается в роли Центра ОБСЕ в Ашхабаде.

Непосредственно перед началом круглого стола nCa провела короткую беседу с послом Джоном Макгрегором, главой Центра ОБСЕ в Ашхабаде.

Он сказал: «Такого рода мероприятия проводятся для того, чтобы простимулировать нас к лучшей совместной работе и лучшей коммуникации друг с другом. Поскольку, одна из наших проблем заключается в том, что мы иногда разговариваем друг с другом, и нам не все ясно, но мы предпринимаем попытки».

Говоря об искусственном интеллекте, он сказал, что люди полагаются на него, пытаясь использовать в качестве подспорья, однако применение ИИ может быть проблематичным. Макгрегор привел в пример недавнюю фотографию экс-президента США, сгенерированную искусственным интеллектом, которая вызвала сенсацию во всем мире, прежде чем снимок объявили подделкой.

«Как мы можем помочь людям решить, что реально, а что нет? И это действительно большой вопрос, и нам нужно начать с этим разбираться», – сказал он.

На вопрос о том, готовы ли государственные и частные СМИ Туркменистана к внедрению искусственного интеллекта посол Макгрегор отметил: «На самом деле я не думаю, что какие-либо средства массовой информации где-либо в мире действительно готовы к этому».

«И это вызывает большую озабоченность в ОБСЕ, потому что нам нужно делать больше не только здесь, в Туркменистане, но и во всем мире, и, если мы этого не сделаем, общество ждут трудные времена», – добавил он.

Посол ОБСЕ сделал два замечания: 1. Искусственный интеллект, используемый неправильно или безответственно, может быть проблематичным для производителей и потребителей информации и контента; и 2. Средства массовой информации по всему миру все еще не готовы сколь-либо существенным образом воспринять искусственный интеллект.

Вполне справедливые замечания.

Что касается второго пункта, то чат-боты и искусственный интеллект начали привлекать массовое внимание только в ноябре 2022 года, когда дебютировал ChatGPT. С тех пор прошло всего менее пяти месяцев.

Первый пункт об использовании искусственного интеллекта для генерации и распространения поддельной или вводящей в заблуждение информации в любом формате – текстовом, аудио, видео, инфографике и т.д. – это то, что на самом деле вызывает обеспокоенность.

Искусственный интеллект находится на внешней границе медиа-ландшафта. Нацеливаясь на ИИ, мы автоматически должны принимать во внимание существование всех других форм и методов распространения поддельной информации, которые существуют до сих пор.

Нам нужно иметь в виду, то, что по мере расширения наших знаний об ИИ, ИИ также будет узнавать больше о нас.

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Третий контекст, соединяющийся с первыми двумя, указанными выше – это видение Туркменистана. Чего Туркменистан ожидает от этого мероприятия?

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана г-жа Мяхри Бяшимова достаточно четко изложила эти ожидания в своем приветственном слове.

«Правительство Туркменистана выдвигает приоритетные задачи перед отечественной медийной сферой. Сегодня назрела необходимость более активного продвижения в глобальном цифровом пространстве оперативных и достоверных сведений о Туркменистане, новостных сообщений о происходящих в стране преобразованиях и достижениях, изучения лучшего мирового опыта, появления новых форматов и стандартов вещания, печати, электронной прессы», – сказала она.

Бяшимова подчеркнула необходимость дальнейшего совершенствования и стимулирования деятельности частных СМИ в Туркменистане.

Она упомянула некоторые области, вызывающие озабоченность, такие как незаконное использование информационных технологий, внедрение извне идей и установок, которые противоречат историческим традициям народов Центральной Азии, основным ценностям и многовековым устоям их жизни.

В этой связи, озвучено предложение приложить совместные усилия, для того, чтобы Центральная Азия оставалась зоной стабильности и доверия, не подверженной рискам для мира и развития.

Замминистра предложила провести Центральноазиатский медиафорум, посвященный вопросам безопасности, с участием государственных информационных агентств, печатных и электронных СМИ.

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Круглый стол, посвященный поиску новых форматов взаимодействия Туркменистана в международной информационной среде, затронул две области: 1. Медиаграмотность (с акцентом на фейковые новости); и 2. Информационная политика (с акцентом на социальные сети).

Это две очень важные области, но они не составляют всего ландшафта нового формата сотрудничества.

Давайте объединим три представленных здесь контекста и сформулируем четкое заявление: мы можем сказать, что в поисках новых форматов сотрудничества между Туркменистаном и международной информационной средой начался диалог, который, безусловно, перерастет в динамичную историю. Центр ОБСЕ в Ашхабаде призван сыграть в этом процессе важную роль. А целью всегда будет достижение соответствия ожиданиям, которые Туркменистан возлагает на весь этот процесс. /// nCa, 17 апреля 2023 г.