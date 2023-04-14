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Узбекистан и Туркменистан инвентаризовали договорно-правовую базу двусторонних отношений

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13-14 апреля в Самарканде состоялись очередные межмидовские консультации по инвентаризации и совершенствованию договорно-правовой базы туркмено-узбекских отношений, сообщает агентство «Дунё» со ссылкой на МИД Узбекистана.

Встреча состоялась в рамках реализации Программы сотрудничества между Министерством иностранных дел Узбекистана и Министерством иностранных дел Туркменистана на 2023-2024 годы.

Стороны обсудили нынешнее состояние действующей договорно-правовой базы и вопросы актуализации и расширения правовой основы двустороннего взаимодействия в представляющих взаимный интерес сферах, передает источник.

Также во время встречи уделено внимание опыту двух стран по заключению и выполнению международных договоров, формированию норм общего международного права. Стороны обменялись информацией о прорабатываемых документах, планируемых к принятию в рамках предстоящего двустороннего мероприятия.

Кроме того, рассмотрен порядок опубликования международных договоров и ведения их единого электронного учёта и архивирования.

По итогам консультации подписан Протокол.///nCa, 14 апреля 2023 г.

 

 

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