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Постоянное Представительство Туркменистана при ООН запустило испаноязычную версию своего официального сайта

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13 апреля состоялся запуск испаноязычной версии официального веб-сайта Постоянное Представительство Туркменистана при ООН в г.Нью-Йорке.

https://un.mission.gov.tm/es

Это даст возможность читателям на постоянной основе получать доступ к информационным материалам на испанском языке о сотрудничестве Туркменистана с Организацией Объединённых Наций, следить за продвижением многостороннего взаимодействия и инициатив страны на площадке ООН, а также быть в курсе развития двусторонних отношений Туркменистана с рядом стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

Напомним, что Постоянный Представитель Туркменистана при ООН Аксолтан Атаева также является Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Бразилии, Венесуэле и Кубе.///nCa, 14 апреля 2023 г. (в сотрудничестве с Постоянным Представительством Туркменистана в ООН, Нью-Йорк)

 

 

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