Россия, Китай, Иран и Пакистан продолжат взаимодействие с правительством Афганистана  с целью поддержания стабильности и предотвращению гуманитарного кризиса – встреча четверки в Самарканде

13 апреля в Самарканде, Узбекистан «на полях» четвертой министерской конференции стран-соседей Афганистана министры иностранных дел стран региональной «четверки» – России, Китая, Ирана и Пакистана провели вторую неформальную встреча посвященную афганской проблематике.

Стороны договорились продолжать выстраивать единый консолидированный региональный подход к афганским делам, а также взаимодействие с действующим правительством Афганистана, в том числе с целью сохранения внутриполитической стабильности и недопущения гуманитарного кризиса в этой стране, сообщает МИД России.

МИД Ирана в своем Телеграм-канале опубликовал текст Совместного заявления, принятого по итогам встречи. Тезисы заявления:

Министры еще раз подчеркнули принцип уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности Афганистана, а также поддержку принципа “афганской ответственности” за политическое определение и путь развития страны.

Министры отметили, что США и их союзники должны взять на себя ответственность за нынешнюю сложную ситуацию в Афганистане, должны немедленно отменить односторонние санкции против Афганистана и репатриировать зарубежные активы страны в пользу афганского народа.

Стороны выступили решительно против того, чтобы эти страны восстанавливали военные базы в Афганистане и в окружающем регионе, что не способствует региональному миру и стабильности.

Министры настоятельно призвали афганские власти создать инклюзивное правительство с участием всех этнических групп и политических институтов и отменить все ограничительные меры в отношении женщин и этнических меньшинств.

Министры подчеркнули, что трансграничные проблемы, включая водный вопрос с соседями, должны решаться надлежащим образом посредством диалога и консультаций.

Министры поддержали все дипломатические усилия по содействию политическому урегулированию афганских проблем, в том числе на площадке ООН, ШОС, встреч министров иностранных дел соседнего Афганистана и московских консультаций по этому вопросу.

Министры выразили готовность продолжать поддерживать мир и восстановление в Афганистане, осуществлять экономические и торговые обмены с этой страной.