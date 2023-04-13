Сегодня (13 апреля) в Самарканде состоится четвертая встреча министров иностранных дел стран-соседей с Афганистаном. Накануне встречи министерство иностранных дел Китая опубликовало 11-пунктное заявление относительно позиции Пекина по афганской проблематике.

«Китай готов активизировать координацию и сотрудничество с соседями Афганистана и остальным миром, чтобы помочь Афганистану как можно скорее встать на путь стабильности и развития и совместно обеспечить прочную безопасность, процветание и прогресс в регионе», – заявил представитель министерства Ван Вэньбинь во время очередной пресс-конференции 12 апреля.

Ниже приводится текст заявления (неофициальный перевод):

Китай и Афганистан являются близкими соседями, между двумя народами существует давняя дружба. В нынешней ситуации позиция Китая по афганскому вопросу заключается в следующем:

1.Соблюдение “Трех принципов уважения” и “Трех никогда”. Китай уважает независимость, суверенитет и территориальную целостность Афганистана, уважает независимый выбор, сделанный афганским народом, и уважает религиозные верования и национальные обычаи Афганистана. Китай никогда не вмешивается во внутренние дела Афганистана, никогда не преследует эгоистичных интересов в Афганистане и никогда не стремится к так называемой сфере влияния.

2.Поддержка умеренного и разумного управления в Афганистане. Китай искренне надеется, что Афганистан сможет построить открытую и инклюзивную политическую структуру, проводить умеренную и осмотрительную внутреннюю и внешнюю политику и участвовать в дружественных обменах со всеми странами, особенно с соседними странами. Мы надеемся, что Временное правительство Афганистана будет защищать основные права и интересы всего афганского народа, включая женщин, детей и все этнические группы, и продолжит активную работу по удовлетворению интересов афганского народа и ожиданий международного сообщества.

3.Поддержка мира и восстановления Афганистана. Китай продолжит делать все возможное, чтобы помочь Афганистану в восстановлении и развитии, продолжит строить планы с Афганистаном и выполнять свои обязательства по оказанию помощи, содействовать устойчивому прогрессу в экономическом, торговом и инвестиционном сотрудничестве, а также активно осуществлять сотрудничество в таких областях, как здравоохранение, борьба с нищетой, сельское хозяйство, предотвращение стихийных бедствий и смягчение их последствий, чтобы помочь Афганистану как можно скорее добиться независимого и устойчивого развития. Китай приветствует участие Афганистана в сотрудничестве Пояса и Пути и поддерживает интеграцию Афганистана в региональное экономическое сотрудничество и взаимосвязанность, которые превратят Афганистан из “страны, не имеющей выхода к морю”, в “страну, имеющую транзитный доступ к морю”.

4.Оказание Афганистану решительной и энергичной поддержки в борьбе с терроризмом. Безопасность – это основа и предпосылка развития. Исламское движение Восточного Туркестана (ETIM) является террористической организацией, внесенной в список Совета Безопасности ООН и обозначенной китайским правительством в соответствии с законом. Силы ETIM в Афганистане представляют серьезную угрозу безопасности Китая, Афганистана и региона в целом. Китай надеется, что Афганистан серьезно выполнит свои обязательства и предпримет более эффективные меры для более решительного подавления всех террористических сил, включая ETIM, и обеспечит безопасность граждан, учреждений и проектов Китая и других стран в Афганистане.

5.Китай призывает к расширению двустороннего и многостороннего сотрудничества в борьбе с терроризмом. Поскольку Афганистан сталкивается с ярко выраженными проблемами безопасности, связанными с терроризмом, международному сообществу необходимо укреплять сотрудничество в области контртеррористической безопасности как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях и предоставлять Афганистану столь необходимые материалы, оборудование и техническую помощь. Афганистану следует оказать поддержку в принятии всеобъемлющих мер по устранению как симптомов, так и коренных причин терроризма и недопущению того, чтобы страна вновь превратилась в безопасное убежище, рассадник и источник терроризма.

6.Совместная работа по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом в Афганистане. Терроризм, сепаратизм и экстремизм в Афганистане остаются серьезной угрозой безопасности для региона и мира. Китай призывает международное сообщество решительно поддержать борьбу Афганистана с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом и его активные меры по пресечению каналов финансирования терроризма, противодействию вербовке и трансграничному перемещению террористов и распространению террористических аудио- и видеоматериалов, меры по сдерживанию экстремизма, молодежной радикализации и противодействию распространению террористических идеологий, а также меры по ликвидации спящих ячеек и убежищ террористов.

Китай призывает США выполнять свои обязательства перед Афганистаном. В международном сообществе широко распространено мнение о том, что, захватив зарубежные активы Афганистана и введя односторонние санкции, США, которые в первую очередь создали афганскую проблему, являются крупнейшим внешним фактором, препятствующим существенному улучшению гуманитарной ситуации в Афганистане. США должны извлечь уроки из того, что произошло в Афганистане, прямо взглянуть в лицо серьезным гуманитарным рискам и вызовам в области экономики и безопасности в Афганистане, немедленно отменить свои санкции, вернуть афганские активы и предоставить обещанную гуманитарную помощь для удовлетворения чрезвычайных потребностей афганского народа. Китай выступает против внешнего вмешательства и инфильтрации в Афганистан. Страны региона разделяют мнение о том, что военное вмешательство и “демократические преобразования” со стороны внешних сил в Афганистане за последние 20 с лишним лет причинили Афганистану огромные потери и боль. Устранить негативные последствия будет сложно в течение многих последующих лет. Чтобы помочь Афганистану достичь устойчивого мира и стабильности, соответствующие страны не должны пытаться передислоцировать военные объекты в Афганистане и соседствующем регионе, применять двойные стандарты в борьбе с терроризмом или продвигать свою геополитическую повестку дня, поддерживая терроризм или потворствуя ему.

9.Укрепление международной и региональной координации по афганскому вопросу. В новых условиях Афганистан должен стать платформой для сотрудничества между различными сторонами, а не для геополитических игр. Китай поддерживает все планы и меры, способствующие политическому урегулированию афганского вопроса, и будет активно участвовать в многосторонней координации через такие механизмы и платформы, как встреча министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран, Контактная группа Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)-Афганистан, Московский Формат консультаций по Афганистану, трехсторонний диалог министров иностранных дел Китая, Афганистана и Пакистана, Неформальная встреча министров иностранных дел Китая, России, Пакистана и Ирана по Афганистану, встреча “Тройки плюс” и Организации Объединенных Наций в попытке достичь консенсуса и синергии в интересах стабильности в Афганистане и оказания ему помощи на региональном и международном уровнях.

10.Содействие решению гуманитарных проблем Афганистана и проблем беженцев. Китай обеспокоен положением афганских беженцев и будет продолжать оказывать помощь по двусторонним и многосторонним каналам. Китай поддерживает соответствующие учреждения ООН в их позитивной роли в этом отношении, приветствует усилия стран региона и призывает международное сообщество оказывать постоянную гуманитарную помощь и помощь в целях развития, чтобы совместно помочь Афганистану восстановить свою экономику и создать благоприятные условия для окончательного урегулирования проблемы беженцев.

11.Поддержка борьбы Афганистана с наркотиками. Китай ожидает и поддерживает более конкретные действия Афганистана по борьбе с выращиванием, производством и незаконным оборотом наркотиков и будет сотрудничать с международным сообществом, чтобы помочь Афганистану в альтернативном развитии и пресечении трансграничных преступлений, связанных с наркотиками, с тем чтобы ликвидировать источник наркотиков в регионе. ///nCa, 13 апреля 2023 г.