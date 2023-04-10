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В Казахстане начнут производить компьютерные томографы и ультразвуковые аппараты

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Казахстан решил запустить местное производство компьютерных томографов и ультразвуковых аппаратов. Об этом сообщалось в ходе встречи премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова с генеральным директором GE HealthCare в России и СНГ Еленой Легезиной.

Согласно сообщению Kazakhstan Today, GE HealthCare углубленно изучает проект по локализации производства ультразвуковых аппаратов и компьютерных томографов в Казахстане. Кроме того, планируется открытие двух академий в Астане и Алматы для обучения казахстанских медицинских работников не только использованию оборудования, но и освоению новых подходов к лечению.

GE HealthCare – глобальная компания в области медицинских технологий со штаб-квартирой в Чикаго, штат Иллинойс, и присутствием во многих странах. Компания вышла из группы GE 4 января 2023 года, при этом GE сохранила за собой 20% акций в компании.

GE HealthCare ежегодно инвестирует более миллиарда долларов в исследования и разработки. /// nCa, 10 апреля 2023 г.

 

 

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