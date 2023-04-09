Европейские археологи продолжат осенью раскопки на территории древнего Маргуша

Команда археологов Международной Ассоциации Средиземноморских и Восточных исследований (Рим), Свободного Университета Берлина и Болонского Университета продолжит этой осенью раскопки на территории древнего Маргуша – в комплексе Тоголок-1.

Об этом сообщает Археологический проект «Тоголок-1».

Полевые работы запланированы на четыре недели и продлятся с середины сентября до середины октября.

Археологический комплекс Тоголок состоит из более чем 30 памятников или городищ, каждому из которых присвоен номер. Это очень хорошо сохранившийся артефакт, обнаруженный на территории Древнего Маргуша – цивилизации, которую ученые назвали пятой цивилизацией мира.

Предположительно, активная социально-экономическая жизнь в Тоголоке или Тоголокском оазисе, располагавшемся в долине Мургаба, продолжалась между 2400 и 1950 годами до н.э.

В начале железного века (1300 г. до н.э.) сток воды в реке Мургаб уменьшился, что привело к перемещению поселений на юг и оставлению значительной части территории оседлыми земледельцами. В то же время в этом районе начали селиться новые группы кочующих скотоводов, которые стали взаимодействовать с фермерами.

Исследование международной группой археологов оседлого участка Тоголок 1 помогло выяснить, насколько интенсивной была степень интеграции между фермерами и скотоводами и как этот процесс трансформировал местную экономику.

Интересно, что обе эти сообщества сохранили свою культурную самобытность и в археологических данных кажутся отдельными культурными группами, но развитие городских центров и окончательное формирование «государства» в более поздние исторические периоды стало логическим следствием обмена товаров и идей между этими двумя культурами.

Археологический проект «Тоголок-1» реализуется при финансовой поддержке Департамента истории культуры и цивилизации (Болонский университет), Международной ассоциации средиземноморских и восточных исследований (ISMEO), Неаполитанского университета «L’Orientale», Министерства иностранных дел и сотрудничества Италии, Министерства культуры Туркменистана в сотрудничестве с Посольством Италии в Туркменистане.///nCa, 9 апреля 2023 г. (источник фото – Археологический проект «Togolok»)