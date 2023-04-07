Туркменские транспортные компании стремятся к профессиональному развитию и росту

Международные партнеры Ассоциации «Туркмен Логистика» запланировали ряд мероприятий для туркменских транспортных компаний, нацеленных на совершенствование профессиональных навыков специалистов, работают в транспортно-логистическом секторе.

Так, в партнёрстве с Программой USAID по торговле в Центральной Азии и Представительством Королевского Института Логистики и Транспорта в Центральной Азии (CILT Central Asia) с 11 по 18 апреля 2023 года будут организованы онлайн-семинары.

В ходе обучающих вебинаров будут рассмотрены такие темы, как особенности экономики автоперевозок, перевозка негабаритных и тяжеловесных грузов, управление холодовой цепи поставок.

Участники семинара получат практические рекомендации по вопросам автоперевозок, а также смогут задать вопросы ведущим экспертам-практикам.

Также, Ассоциация “Туркмен Логистика”, совместно с Сообществом молодых специалистов в области логистики и транспорта в Центральной Азии (Next Generation Central Asia) и при поддержке проекта USAID “Trade Central Asia” ведёт набор участников в программу Mentoring.

Mentoring – это партнёрство в области личного и профессионального развития, передача опыта от наставника к участнику обучения.

Что участник приобретает в рамках данной программы:

Возможность учиться на опыте экспертов

Уверенность и способность самостоятельно принимать решения

Повышение уровня коммуникативных навыков

Повышение эффективности труда

Возможность напрямую задать все интересующие вопросы ментору

Менторов в отрасли логистики не так много, Next Generation Central Asia приложили все усилия, чтобы сформировать пул менторов, в состав которого входят профессионалы и ведущие эксперты отрасли.

Подробности о программе и участии в ней здесь: https://tla.tm/archives/4509

///nCa, 7 апреля 2023 г.