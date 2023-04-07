News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

Home » Туркменские транспортные компании стремятся к профессиональному развитию и росту

Туркменские транспортные компании стремятся к профессиональному развитию и росту

By

Международные партнеры Ассоциации «Туркмен Логистика» запланировали ряд мероприятий для туркменских транспортных компаний, нацеленных на совершенствование профессиональных навыков специалистов, работают в транспортно-логистическом секторе.

Так, в партнёрстве с Программой USAID по торговле в Центральной Азии и Представительством Королевского Института Логистики и Транспорта в Центральной Азии (CILT Central Asia) с 11 по 18 апреля 2023 года будут организованы онлайн-семинары.

В ходе обучающих вебинаров будут рассмотрены такие темы, как особенности экономики автоперевозок, перевозка негабаритных и тяжеловесных грузов, управление холодовой цепи поставок.

Участники семинара получат практические рекомендации по вопросам автоперевозок, а также смогут задать вопросы ведущим экспертам-практикам.

Также, Ассоциация “Туркмен Логистика”, совместно с Сообществом молодых специалистов в области логистики и транспорта в Центральной Азии (Next Generation Central Asia) и при поддержке проекта USAID “Trade Central Asia” ведёт набор участников в программу Mentoring.

Mentoring – это партнёрство в области личного и профессионального развития, передача опыта от наставника к участнику обучения.

Что участник приобретает в рамках данной программы:

  • Возможность учиться на опыте экспертов
  • Уверенность и способность самостоятельно принимать решения
  • Повышение уровня коммуникативных навыков
  • Повышение эффективности труда
  • Возможность напрямую задать все интересующие вопросы ментору

Менторов в отрасли логистики не так много, Next Generation Central Asia приложили все усилия, чтобы сформировать пул менторов, в состав которого входят профессионалы и ведущие эксперты отрасли.

Подробности о программе и участии в ней здесь: https://tla.tm/archives/4509

///nCa, 7 апреля 2023 г.

 

Related posts:

  1. Ассоциация “Туркмен Логистика” и DAI Global LLC заключили меморандум о взаимопонимании
  2. Ассоциация “Туркмен Логистика” и CILT Central Asia запланировали ряд мероприятий на 2023
  3. CILT Central Asia планирует проводить для туркменских транспортных компаний по семинару в месяц
  4. Узбекистан планирует создать совместные транспортные компании с Туркменистаном
  5. Туркменские и афганские компании подпишут контракт в рамках проекта передачи электроэнергии ТАП
  6. Туркменистан принял участие в онлайн-конференции национальных координаторов Партнёрства по транспорту и логистике в Центральной Азии
  7. Ассоциация «Туркмен Логистика» и её члены приняли участие на туркмено-российском бизнес-форуме
  8. Агентство США по международному развитию способствует повышению квалификации сурдопереводчиков в Туркменистане
  9. Российские и Туркменские железные дороги наметили дальнейшие действия по продвижению коридора «Север – Юг»
  10. В Ашхабаде завершила работу конференция «Международные транзитно-транспортные коридоры: взаимосвязанность и развитие»
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan