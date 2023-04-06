В апреле состоится встреча глав таможенных ведомств стран Центральной Азии и КНР

6 апреля 2023 года по инициативе Главного таможенного управления Китайской Народной Республики состоялась экспертная онлайн-встреча представителей таможенных служб Центральной Азии и Китая, сообщает Таможенная Служба Туркменистана.

Эксперты обсудили подготовку встречи глав таможенных служб шести стран, которая запланирована на апрель текущего года.

В частности, рассмотрены повестка дня и протокол предстоящей встречи, а также проект документа, регламентирующего механизм регулярных встреч руководителей таможенных ведомств в формате Центральная Азия –Китай.

Механизм встреч глав таможенных служб в формате Центральная Азия –Китай имеет целью активно содействовать безопасности и упрощению торговли между странами Центральной Азии и Китая, а также реализации соответствующих договоренностей, достигнутых в рамках встреч глав государств Центральной Азии и Китая, отмечают в Государственной Таможенной Службе Туркменистана. ///nCa, 6 апреля 2023 г.