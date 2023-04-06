Туркменистан приветствует наращивание делового партнерства с США

В среду 5 апреля, Президент Сердар Бердымухамедов принял исполнительного директора Туркмено-американского делового совета Эрика Стюарта, вице-президента по продажам газотурбинного оборудования по региону Европа, Ближний Восток и Африка компании «General Electric Gas Power» Бриса Разана, президента по развитию стратегического парт­нёрства в Центральной Азии компании «John Deere» Чаба Лейко, вице-президента компании «Nicklaus Companies» Джона Риза, основателя и главного исполнительного директора компании «Smartmatic» Антонио Мугика, председателя правления компании «Westport Trading Europe Limited» Николая Юрченко и вице-президента по операционной деятельности компании «UGT Renewables» Дюка Гима.

В ходе встречи стороны выразили готовность наращивать разноплановое сотрудничество, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиционная деятельность, активизация диалога по линии бизнес-кругов.

За прошедшие 15 лет с момента своего основания Деловой совет превратился в действенный инструмент двустороннего партнёрства, эффективную площадку для установления, развития и укрепления продуктивных контактов между экономическими субъектами обеих стран.

В числе ключевых направлений партнерства – нефтегазовый сектор, электроэнергетика, возобновляемая энергетика, транспорт и связь, агропромышленный комплекс, текстильная промышленность, сфера высоких технологий, создание спортивной инфраструктуры.

США являются одним из важных торгово-экономических партнёров Туркменистана, сказал Президент Сердар Бердымухамедов, добавив, что обоюдный потенциал может быть использован гораздо шире.

Туркменистан приветствует наращивание взаимовыгодного партнёрства с американскими компаниями, которое намерен поощрять и поддерживать, подчеркнул глава государства.

В свою очередь, представители деловых кругов Штатов вновь подтвердили свое стремление к укреплению своих позиций на туркменском рынке и к участию в реализации новых совместных проектов.

В Торгово-промышленной палате состоялись встречи с представителями американского бизнеса

Во-второй половине дня в здании Торгово-промышленной палаты Туркменистана прошла встреча туркменской стороны с представителями американских компаний таких как «General Electric», «John Deere», «Nicklaus Companies», «Smartmatic», «UGT Renewables», «Westport Trading Europe Ltd».

На встрече обсуждались вопросам сотрудничества в области энергетики, сельского хозяйства, транспорта и коммуникаций, а также производства нефти и нефтепродуктов.

С туркменской стороны на встрече присутствовали заместители Председателя Кабинета Министров Туркменистана. ///nCa, 6 апреля 2023 г. [источник фото – скриншот с туркменского ТВ]