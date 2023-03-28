Президент Туркменистана принял руководителя ОАО «Российские железные дороги»

27 марта Президент Сердар Бердымухамедов принял Генерального директора – председателя правления ОАО «Российские железные дороги» Олега Белозёрова.

Выразив признательность за уделённое для встречи время и оказанный на туркменской земле радушный приём, гость подчеркнул высокую заинтересованность российских компаний, в частности, возглавляемого им крупнейшего транспортного холдинга, в дальнейшем углублении конструктивного диалога.

Тепло поприветствовав руководителя РЖД, Президент Сердар Бердымухамедов выразил убеждённость, что в рамках визита делегации представится хорошая возможность для продуктивных переговоров, обсуждения основных аспектов и перспектив развития взаимовыгодного партнёрства, а итоги встреч станут важным шагом в расширении двустороннего сотрудничества в области железнодорожного транспорта.

По мнению главы государства Сердара Бердымухамедова, главным фактором расширения традиционных туркмено-российских связей является открытый, конструктивный диалог, установившийся на высшем государственном уровне.

Констатировалось, что в настоящее время между двумя странами осуществляется эффективное взаимодействие в политической сфере, а также по линии министерств и профильных ведомств. Плодотворную работу проводит Межправительственная туркмено-российская комиссия, что способствует интенсификации продуктивных контактов и координации усилий сторон для полномасштабного использования имеющегося потенциа­ла торгово-экономического сотрудничества.

Глава государства весьма перспективным назвал учас­тие российских компаний в проектах по модернизации и электрификации железных дорог и сопутствующей инфраструктуры Туркменистана, цифровизации производственных процессов, а также сотрудничество в области подготовки и переподготовки кадров.

– В Туркменистане придаётся большое значение развитию международного транспортного сотрудничества, которое выступает приоритетным направлением нашей внешнеэкономической политики, – сказал Президент Сердар Бердымухамедов, подчеркнув, что в стране созданы благоприятные условия для эффективного функционирования логистических коридоров.

Прощаясь, Президент Сердар Бердымухамедов и Генеральный директор – председатель правления ОАО «Российские железные дороги» О.Белозёров обменялись добрыми пожеланиями, выразив уверенность в успешном продолжении традиционного партнёрства, выстраиваемого с учётом имеющегося интереса и накопленного позитивного опыта совместной работы./// TDH, 27 марта 2023 г.