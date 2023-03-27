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В Туркменистане объявлены скидки на оформление документации в мультимодальных транзитных грузоперевозках

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Туркменистан снизил стоимость оформления разрешительных документов для перевозчиков транзитных грузов в мультимодальных перевозках.

Как сообщает Ассоциация «Туркмен Логистика», государственное предприятие «Туркменулаггозегчилик» («Трансинспекция») удешевило стоимость оформления разрешительных документов и международной транспортной накладной СМР для автотранспортных средств, перевозящих транзитные грузы с железнодорожной станции или грузового двора Туркменистана в другие страны.

  • Стоимость оформления СМР составляет 100 манат;
  • Стоимость Разрешения для владельцев грузовых автомобилей на перевозку грузов из третьих стран в Туркменистан и погрузку груза на транспортное средство на территории Туркменистана – 100 манат.

Скидки распространяются на мультимодальную перевозку транзитных грузов, прибывших морским или ж/д транспортом на грузовой двор или на первую железнодорожную станцию на территории Туркменистана.

Ранее были также снижены со 250 долларов США до 100 долларов США сборы с иностранных автотранспортных средств, прибывающих на железнодорожные станции или грузовые двора Туркменистана для выгрузки транзитного груза.

Все эти меры позволят перевозчикам активнее использовать возможности железнодорожных терминалов и грузовых дворов на туркменской стороне границы для перегруза груза из одного вида транспорта на другой и устранить возможные препятствия, связанные с получением «дозволов» (разрешительных документов) для автоперевозок в третьи страны. ///nCa, 25 марта 2023 г.

 

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