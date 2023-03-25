Участники исторической конференции в Нью-Йорке приняли Программу действий по водным ресурсам

Вода – это самое ценное общее благо, ведь от ее наличия зависит будущее всего человечества и направление нового курса устойчивого развития. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на церемонии завершения Конференции ООН по водным ресурсам. Ее участники единогласно одобрили новую Программу действий по воде.
Конференция ООН по водным ресурсам, которая прошла в штаб-квартире ООН с 22 по 24 марта, стала уникальной возможностью ускорить прогресс в обеспечении всеобщего доступа к безопасной воде и услугам санитарии к 2030 году. Ее сопредседателями выступили король Нидерландов Виллем-Александр и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. В конференции участвовали представители всех уровней правительства, а также ученые, делегаты от гражданского общества, коренных народов, частного сектора и молодежи.
«Эта Конференция помогла понять очевидную истину. Вода, как самое ценное общее благо человечества, объединяет всех нас. Именно поэтому вода должна находиться в центре глобальной политической повестки дня», – сказал глава ООН. Он подчеркнул, что вода важна для здоровья, санитарии, гигиены и профилактики болезней. Вода необходима для мира. Вода необходима для устойчивого развития, борьбы с бедностью, поддержки продовольственных систем и процветания. Вода связана с правами человека и гендерным равенством.
Антониу Гутерриш уверен, что «все надежды человечества на будущее в той или иной мере зависят от выбора курса устойчивого управления водными ресурсами их сохранения для людей сегодня и завтра».
«Реализация наших надежд зависит от воплощения в жизнь Программы действий по водным ресурсам, разработанной на этой неделе», – заявил Антониу Гутерриш. Он добавил, что документ подтверждает основное право человека на воду, в нем говорится о необходимости снижения нагрузки на гидрологическую систему и принятия правильных решений и разумной политики в сфере управления водными ресурсами.
Это, как сказал глава ООН, означает разработку новых, альтернативных продовольственных систем для сокращения нерационального использования воды в производстве продуктов питания и сельском хозяйстве. Это означает разработку и внедрение новой глобальной информационной системы по водным ресурсам, которая будет определять планы и приоритеты на период до 2030 года.
Реализация Программы действий потребует интеграционного подхода к воде, экосистемам и климату, направленного на сокращение выбросов парниковых газов, и развитие прочной инфраструктуры. Глава ООН напомнил о важности модернизации систем водопроводов и очистных сооружений сточных вод, а также внедрения систем раннего предупреждения о стихийных бедствиях.
Для реализации всех планов в сфере управления водой, как подчеркнул Генеральный секретарь ООН, необходимо параллельно наращивать усилия в борьбе с изменением климата, удерживать глобальное потепление на уровне 1,5 градуса по Цельсию, а также увеличивать инвестиции в проекты по реализации 6-й Цели устойчивого развития, которая предусматривает обеспечение к 2030 году наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех.
Глава ООН подчеркнул, что вопросы воды и санитарии должны быть в центре внимания во время Саммита по Целям устойчивого развития в сентябре этого года, а также в ходе «саммита будущего» в 2024 году.
«Без воды не может быть устойчивого развития. Покидая эту историческую конференцию, давайте пойдем навстречу будущему, в котором водой будут обеспечены все без исключения», – подчеркнул Генеральный секретарь ООН. ///Новости ООН, 24 марта 2023 г.
Первоначально опубликовано на сайте Службы Новостей ООН: https://news.un.org/ru/story/2023/03/1439147