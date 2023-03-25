Доклад ООН о мировом развитии водных ресурсов, 2023 г.

Партнерство и сотрудничество в области воды

Обеспечение водной, продовольственной и энергетической безопасности за счет устойчивого управления водными ресурсами, предоставления услуг водоснабжения и санитарии для всех, поддержки здоровья людей и средств к существованию, смягчения последствий изменения климата и экстремальных явлений, а также поддержания и восстановления экосистем и ценных услуг, которые они обеспечивают, являются важными задачами. все части большого и сложного пазла. Только через партнерство и сотрудничество части могут собраться воедино. И у каждого своя роль.

Цель 6 в области устойчивого развития (ЦУР 6) состоит в том, чтобы к 2030 году обеспечить доступность и устойчивое управление водой и санитарией для всех. При нынешних темпах прогресс в достижении всех задач ЦУР 6 отстает от графика, а в некоторых областях темпы реализации должны четырехкратный и более.

Неадекватные темпы прогресса в области водоснабжения и санитарии подчеркивают необходимость изучения возможностей посредством партнерства и сотрудничества. В Докладе Организации Объединенных Наций о развитии водных ресурсов мира за 2023 год: партнерство и сотрудничество в области водных ресурсов эта тема исследуется в разных регионах в связи с сельским хозяйством, окружающей средой, населенными пунктами, промышленностью, здравоохранением и изменением климата.

В соответствии с каждым из пяти «ускорителей» Глобальной системы ускорения достижения ЦУР 6 (GAF) в отчете также содержатся рекомендации для лиц, определяющих политику, о том, как ускорить и расширить масштабы изменений за счет развития потенциала, данных и информации, инноваций, финансирования. и управление.

В 2023 году состоится первая с 1977 года крупная конференция Организации Объединенных Наций (ООН), посвященная водным ресурсам. Конференция ООН по водным ресурсам 2023 года (22–24 марта) посвящена прогрессу в достижении целей, связанных с водой и санитарией, и совпадает со среднесрочной всеобъемлющий обзор Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития, 2018–2028 годы».

Будучи основным авторитетным докладом системы ООН по водным ресурсам, Доклад Организации Объединенных Наций о состоянии водных ресурсов мира за 2023 год напрямую информирует об обсуждениях на конференциях ООН, описывая, как налаживание партнерских отношений и укрепление сотрудничества по всем аспектам устойчивого развития имеют важное значение для ускорения прогресса в достижении Цели устойчивого развития в отношении водных ресурсов. и санитарии (ЦУР 6) и реализации прав человека на воду и санитарию.

Первоначально было опубликовано здесь: https://www.unwater.org/publications/un-world-water-development-report-2023